Governo Federal institui programa focado em estimular a empregabilidade de mulheres jovens

Foto: FERNANDA BARROS O programa é voltado para mulheres entre 15 e 29 anos

Com o objetivo de ampliar a participação feminina em setores estratégicos para a economia voltados para a transição energética e sustentabilidade socioeconômica, o Governo Federal instituiu, nesta segunda-feira, 24, o programa “Asas para o Futuro”.

A medida foi anunciada no Diário Oficial da União (DOU) e, segundo a portaria, focará em mulheres de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade, com prioridade para negras e indígenas.

A participação requer que a pessoa esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), resida em favelas, comunidades urbanas ou zonas rurais e tenha filhos de até dez anos.

Dentre os objetivos do programa estão:

Ampliar o acesso das mulheres jovens a postos de trabalho qualificados com baixa participação feminina



Ampliar a participação feminina em cursos de qualificação profissional em setores estratégicos do desenvolvimento econômico



Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade de gênero, racial e social, com capacitação para geração de emprego e renda



Diversificar a presença de mulheres nas ocupações do mundo do trabalho



Combater o desemprego feminino entre as mulheres jovens

Em relação aos segmentos, serão considerados estratégicos os de tecnologia, energia, infraestrutura, logística, transportes, ciência e inovação, compreendidas as áreas de engenharia, matemática, artes e audiovisual.

Além disso, de acordo com o anunciado no DOU, as ações do “Asas para o Futuro” poderão ser realizadas por meio de parcerias com órgãos e entidades da administração pública federal, municipal, estadual e distrital, além de organizações da sociedade civil.

Outro ponto a se destacar é que a iniciativa será coordenada pela Secretaria nacional de Autonomia Econômica (Senaec) do Ministério das Mulheres.

Já o comitê gestor, que será encarregado, por exemplo, a elaborar e aprovar os planos de ação e de estabelecer as metas do programa, será composto pelos seguintes ministérios:

Aparecida Gonçalves - Ministério das Mulheres



Luciana Santos - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação



Anielle Franco - Ministério da da Igualdade Racial



Sônia Guajajara - Ministério dos Povos Indígenas



Luiz Marino - Ministério do Trabalho e Emprego



Alexandre Silveira - Ministério de Minas e Energia



Márcio Macêdo - Secretaria-Geral da Presidência da República

Órgãos que também foram responsáveis pela assinatura da portaria.



