Com lucro líquido de R$ 796,5 mi em 2024, Grendene segue atenta às exportações pelo Ceará

Foto: Grendene/Arquivo A Grendene destaca a nova fábrica da companhia no Ceará, estimada em R$ 30 milhões e em processo de construção no Crato, na região do Cariri

A Grendene (GRND3) anunciou aumento de 20,5% em seu lucro líquido recorrente no resultado do balanço de 2024. No ano passado, a companhia faturou R$ 796,5 milhões. Para 2025, a empresa anuncia que está atenta às elevações dos patamares de inflação e juros e avalia positivamente a possibilidade de escoar a produção exportadora pelo Ceará quando a ferrovia Transnordestina estiver operando.

O resultado financeiro positivo foi obtido após um fim de 2024 com cenários desafiadores de aumento da inflação e da taxa básica de juros (Selic). O diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Alceu Albuquerque, destaca que a companhia segue atenta aos movimentos, mas projeta um 2025 promissor.

Em 2024, a Grendene obteve receita bruta de R$ 3,2 bilhões, alta de 7,5% em relação a 2023, com embarque de 139,4 milhões de pares de calçados. Desse total, 25,3 milhões foram despachados para o mercado internacional, um dos focos da companhia para este ano e além.

Alceu explica que o início de uma nova guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China pode abrir o mercado americano para a Grendene, que pode suprir essa demanda e aumentar sua participação.

Alceu Albuquerque, diretor Financeiro e de Relações com o Investidor da Grendene Crédito: Grendene/Arquivo

No mercado nacional, a empresa, dona das marcas Melissa, Rider, Cartago, Ipanema, entre outras, não deve fazer grandes apostas na disputa de mercado pelos preços.

A ideia é manter o patamar obtido em 2024, com fortalecimento do portfólio de produtos, o que resultou em aumento de 9,2% na receita bruta por par no último trimestre. Principal marca da Grendene, a Melissa obteve sozinha crescimento de 16,7% em receita bruta e 4,5% em volume. Os resultados das franquias Melissa também foram destacados.

Ainda assim, apesar de estar em meio ao crescimento do patamar de inflação e a opção por manter o patamar de margem de lucro, a companhia avalia o público de classe média baixa como prioritário.

"Estamos adotando diversas iniciativas para manter o crescimento de volume, receita e margens. Estamos ajustando nossa oferta de produtos para torná-los mais competitivos nesse cenário de inflação alta e juros elevados", aponta.

Ele ainda anunciou que faz parte do planejamento da companhia desenvolver produtos mais acessíveis, "reduzindo custos sem afetar a rentabilidade, para atender melhor às necessidades do mercado".

Grendene entrega ampliação no Crato e espera avançar em exportações no Ceará a partir da entrega da Transnordestina



Um dos resultados apresentados pela Grendene em seu balanço é o montante de R$ 1,5 bilhão de caixa líquido. A partir da disponibilidade de recursos a companhia deve continuar "abrindo os cofres" para investimentos e o complexo fabril em Crato (Região do Cariri) deve ser uma das beneficiadas.

Em setembro passado, a unidade foi ampliada, ocupando agora uma área de 10.800 m² com abertura de 1,5 mil novas vagas de emprego a partir da abertura de uma nova fábrica. Atualmente, a empresa ocupa quase 2,9 mil colaboradores.

Inauguração da segunda unidade da Grendene no Crato contou com a participação do governador Elmano de Freitas (PT) Crédito: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

Além da fábrica, uma nova subestação foi instalada no local, ampliando a capacidade de carga para um patamar suficiente para abastecer o equivalente a 15 mil residências. Assim, será possível a aquisição de novos maquinários para aumento de produção, que atualmente é de 10 milhões de pares anuais.

Em 2024, a Grendene investiu quase R$ 200 milhões em novos equipamentos e modernização dos processos produtivos na sua operação nacional. E uma das beneficiadas foi a unidade de Crato, o que deve começar a render frutos em produtividade.

Alceu Albuquerque destaca que a companhia tem capacidade de produzir 250 milhões de pares por ano, enquanto foram vendidos cerca de 140 milhões, o que demonstra haver espaço para crescimento da operação fabril sem necessidade de ampliação física no momento.

Ainda tratando sobre o Ceará, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores destacou a perspectiva positiva para a companhia da inauguração da ferrovia Transnordestina.

A companhia vê com bons olhos a possibilidade de exportar a produção feita no Ceará via Porto do Pecém. "Com certeza, essa melhoria na infraestrutura logística é muito interessante para nós, pois nos tornaria mais competitivos no mercado externo, reduzindo custos e o tempo de trânsito das exportações. Então, acompanhamos essa iniciativa com bastante interesse".

Principais indicadores do balanço da Grendene 2024

Resultados consolidados do ano

Receita bruta: R$ 3,236 bilhões (+7,5% em relação a 2023)

Receita líquida: R$ 2,628 bilhões (+8%)

Lucro bruto: R$ 1,241 bilhão (+14,5%)

EBITDA: R$ 641,9 milhões (73,2%)

Lucro líquido recorrente: R$ 796,5 milhões (+20,5%)

Desempenho de receitas e lucro (4º trimestre)

RECEITA BRUTA: R$ 1,043 bilhão (+12,9% em relação ao igual período de 2023)

Mercado interno: R$ 829,4 milhões (+8,9%)

Exportação: R$ 214,1 milhões (+31,9%)

R$ 1,043 bilhão (+12,9% em relação ao igual período de 2023) Mercado interno: R$ 829,4 milhões (+8,9%) Exportação: R$ 214,1 milhões (+31,9%) LUCRO BRUTO: R$ 437,2 milhões (+20,6%)

EBITDA: R$ 319,6 milhões (+89,9%)

Lucro líquido recorrente: R$ 347,6 milhões (+35,5%)

Desempenho no mercado de calçados

Volume total de vendas no 4º trimestre: 44 milhões de pares (+3,4% em relação ao igual período de 2023)

Volume total de vendas 2024: R$ 139,4 milhões (-0,2%)

PARES VENDIDOS

Mercado interno em 2024: 113,1 milhões (+1%)

Mercado exportação em 2024: 25,3 milhões (-5%)

