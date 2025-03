Aneel aprova novas regras para renovação dos contratos de concessão de energia

Foto: FCO FONTENELE CONTRATOS de concessão de energia passarão a adotar a inflação como indexador do reajuste em substituição ao IGP-M

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em Reunião Pública Ordinária os termos para os aditivos de contratos de concessão dos serviços de distribuição de energia no Brasil. O foco da deliberação foram os termos de 19 contratos de concessão a vencer entre os anos de 2025 e 2031, o que inclui o Ceará.

O serviço de distribuição de energia elétrica é uma concessão federal e a concessão no Ceará ocorreu em maio de 1998, fazendo com que o prazo para a renovação seja em 2028.

O entendimento para renovação com a Enel Ceará e outras 18 operações estaduais ocorreu em junho de 2024, quando o Governo Federal publicou o Decreto nº 12.068, que regulamenta a licitação e a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e estabelece as diretrizes para a modernização das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Além de modernizar cláusulas referentes à satisfação do consumidor e à qualidade do serviço prestado, novos termos foram incluídos no aditivo aprovado pela Aneel nesta semana como o que prevê ações para o aumento da resiliência das redes de distribuição frente a eventos climáticos, e, reforça o compromisso dos concessionários com a sustentabilidade econômico-financeira da concessão.

O termo aditivo prevê ainda o desenvolvimento de plano diferenciado para o tratamento das perdas não técnicas em áreas de severa restrição operativa (ASRO) e permite a implementação ao longo da concessão de estruturas tarifárias mais modernas, que ampliam a escolha dos consumidores a partir de novas modalidades de tarifas.

Assim, os contratos de concessão passam a adotar o índice de inflação oficial (IPCA) em substituição ao IGP-M como indexador, o que deve contribuir para diminuição da volatilidade dos processos tarifários.

Outras medidas dizem respeito à modernização das tarifas, como introdução de tarifas para veículos elétricos, tarifas diferenciadas pelas horas do dia, além de cashback.

A partir da implementação de novas obrigações no contrato, o entendimento é de que há risco de aumento da tarifa ao consumidor final.

Na avaliação de Adão Linhares, presidente da Energo Soluções em Energias, o olhar do governo Lula com foco no social pode ser positivo se os investimentos forem bem direcionados. Mas se forem apenas medidas assistencialistas, pode encarecer muito o serviço.

“As empresas que aceitarem ficar sob essas novas condições vão querer compensar os custos. O que pode acontecer é uma negociação, onde o governo impõe requisitos e a concessionária pede reajustes tarifários para aceitá-los. Esse é um dos grandes desafios”, avalia.

Outra obrigação implementada pelos termos para permitir a renovação das concessões é a renúncia de ações judiciais, o que na prática limita o poder das concessionárias de, ao prorrogar o contrato, questionar os objetivos definidos pelo Poder Concedente para a prestação do Serviço Público de Distribuição.

Adicionalmente, a Aneel quer que o Ministério de Minas e Energia exija o pagamento de multas aplicadas às concessionárias e suspensas por decisão judicial. O montante chega a R$ 943 milhões, sendo que mais de R$ 600 milhões foram multas aplicadas ao Grupo Enel.

Ainda não há data para que o processo avance, mas o próximo passo é a publicação da Minuta de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Após isso, as distribuidoras terão 30 dias para apresentarem à Aneel o pedido de antecipação da renovação.

Após o pedido, a Aneel terá 60 dias para encaminhar recomendação ao MME com a avaliação quanto ao cumprimento dos indicadores técnico e econômico-financeiros. O MME terá então 30 dias para decidir e convocar para assinatura do contrato.

Depois disso, as distribuidoras têm 60 dias, contados a partir da convocação, para assinar os aditivos aos novos contratos de concessão. O processo todo, portanto, dura até 180 dias.

Ao O POVO, a Enel Distribuição Ceará destacou que está comprometida com seus clientes e tem investido em toda área de concessão, "para uma melhoria do fornecimento de energia e para acompanhar o crescimento do Estado".

Segundo a companhia, entre 2025 e 2027, serão investidos R$ 7,4 bilhões, montante mais de 54% superior ao plano de investimentos anterior.

São destacadas ações como o reforço de equipes em campo, novos veículos, intensificação de manutenção, podas e inspeções da rede, além da construção de 13 novas subestações e 600 km de rede de alta tensão.

"O foco do investimento está, principalmente, em reforço, resiliência, digitalização e expansão da rede de distribuição, com soluções que contribuam para agilizar o restabelecimento da energia em caso de interrupção", elenca a Enel Ceará.

Governo do Ceará afirma que vai contestar renovação do contrato da Enel no Estado

O secretário de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, nega que a renovação do contrato de concessão da Enel no Ceará já esteja pactuada e diz que o Estado se articula em busca de alternativas junto ao Governo Federal.

Ele destaca que todos os contratos de concessão do serviço de distribuição de energia dão prioridade à renovação, desde que as empresas atendam às diretrizes propostas.

Hélio avalia que, com base no histórico da Enel Ceará, com mais de R$ 50 milhões em multas aplicadas desde o início de 2024, é possível reverter o entendimento em relação à renovação no Estado.

Adão Linhares, no entanto, entende que a renovação é o caminho mais provável neste processo. Tanto é que a matriz do Grupo Enel desistiu de se desfazer de suas concessões estaduais para além de Goiás, não firmando acordo com a empresa interessada na aquisição da operação cearense, em 2022.

"A Enel teve uma mudança de estratégia. Inicialmente, ela estava vendendo ativos, como fez em Goiás e no Peru. O Ceará também estava nessa lista. Mas, com a perspectiva da renovação, a empresa percebeu que poderia obter mais retorno mantendo a concessão."

Sobre as queixas do Governo do Estado, Adão entende que Aneel é muito centralizada em Brasília. "Regulamentar serviços locais a partir de Brasília cria dificuldades, pois cada estado tem suas especificidades".

AS NOVAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL

Sustentabilidade econômico-financeira: A Aneel vai exigir que as distribuidoras mantenham nível adequado de geração de caixa e endividamento, permitindo que haja os investimentos necessários à melhoria da qualidade aos consumidores. O descumprimento sujeita a distribuidora à limitação da distribuição de dividendos, restrição de negócios entre partes relacionadas e, no limite, a caducidade da concessão.

Satisfação dos Consumidores: Os novos contratos também dão maior peso à opinião e satisfação dos consumidores ao prever que a ANEEL poderá definir metas objetivas que impactarão a formação das tarifas, dando o sinal econômico para o aumento da satisfação e, no limite, poderá levar à troca da distribuidora se, sistematicamente, os consumidores estiverem insatisfeitos com o serviço prestado pela distribuidora. Os consumidores também terão participação no desenvolvimento do Plano de Ação da Distribuidora a partir de consultas que deverão ser realizadas pelo concessionário a cada ciclo tarifário.

Indicadores de continuidade: Com os novos contratos, além de se exigir os níveis globais de continuidade de cada concessão (duração e frequência de interrupções), a ANEEL passará a exigir percentual mínimo de conjuntos elétricos dentro dos limites definidos pela ANEEL, o que levará a melhora da qualidade, sobretudo em áreas rurais e de menor adensamento urbano, na quais, atualmente, as distribuidoras têm registrado piores indicadores de continuidade.

Resiliência de Redes: Diante dos eventos climáticos severos que estão cada vez mais frequentes e trazem desafios para a recomposição da rede, o novo contrato define metas de eficiência a serem cumpridas pelas distribuidoras na recomposição do serviço após interrupções motivadas por eventos climáticos.

Menor volatilidade nas tarifas: Ao adotar o IPCA em substituição ao IPG-M como indexador do contrato de concessão de distribuição, os novos contratos de concessão resultam em menor volatilidade dos processos tarifários.

Tarifas Modernas: Os novos contratos permitem estruturas tarifárias mais modernas, que permitirão maior amplitude de escolhas aos consumidores, além se ser um vetor fundamental para a otimização da capacidade instalada de geração, transmissão e distribuição. Tarifas pré-pagas, conta com valor programado, tarifas diferenciadas pelas horas do dia, meses do ano, tarifas para veículos elétricos, cashback, dentre outras, são modalidades que estão sendo testadas e poderão ser escaladas com os novos contratos.

Expansão e ampliação dos Sistemas Elétricos: O contrato prevê a modernização do sistema e, nesse sentido, estabeleceu que as distribuidoras devem planejar a expansão e a ampliação do sistema de distribuição, observando o critério de menor custo global para o sistema elétrico. As distribuidoras devem avaliar ainda as possibilidades de integração com outros sistemas de distribuição e de transmissão; as possibilidades de inserção e integração de recursos energéticos distribuídos e de sistemas de armazenamento; a participação ativa dos consumidores e demais usuários, incluindo programas de resposta à demanda e eficiência energética; e demais alternativas que não contemplem a expansão de suas redes de distribuição de energia elétrica.

Áreas de Severas Restrições Operativas - ASRO: O contrato também avança bastante ao prever que na próxima revisão tarifária de distribuidoras com representativa presença de Áreas de Severas Restrição Operativa, a ANEEL discutirá com a sociedade um plano diferenciado de combate às perdas que terá reflexos na formação das tarifas. Trata-se de um problema extremamente complexo, cuja solução escapa ao setor elétrico e à gestão das distribuidoras, devendo a regulação refletir essa realidade.

Renúncia de Ações Judiciais: A ANEEL, após avaliação das contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública ajustou a cláusula de renúncia às ações judiciais, que agora se limitam àquelas que visem questionar as cláusulas do Termo Aditivo aprovado, bem como as condições e diretrizes definidas no Decreto nº 12.068, 2025. Em outras palavras, não pode a distribuidora prorrogar a concessão e, ato contínuo, questionar os objetivos definidos pelo Poder Concedente para a prestação do Serviço Público de Distribuição. Adicionalmente, a Diretoria da ANEEL recomendou ao MME que exija o pagamento de multas aplicadas pela ANEEL e suspensas por decisão judicial. Há atualmente R$ 943 milhões em multas relativas às distribuidoras que passarão pelo processo de renovação de concessões que, caso recebidas, têm o benefício de aumentar o poder de fiscalização da ANEEL e serão revertidas em modicidade tarifária, reduzindo o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE a ser pago pelos consumidores.

Fonte: Aneel

Contratos de concessão próximos de vencimento impactados pela decisão da Aneel

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia (ES): 17/07/2025

Light Serviços de Eletricidade (RJ): 04/06/2026

Ampla Energia e Serviços - Enel Rio: 09/12/2026

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba: 08/08/2027

RGE Sul Distribuidora de Energia - RGE: 06/11/2027

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista (SP): 20/11/2027

Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia - EMS: 04/12/2027

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia - EMT: 11/12/2027

Energisa Sergipe Distribuidora de Energia - ESE: 23/12/2027

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - Cosern: 31/12/2027

Enel Distribuição Ceará - Coelce: 13/05/2028

Enel Distribuição São Paulo - Eletropaulo: 15/06/2028

Equatorial Pará Distribuidora de Energia: 18/07/2028

Elektro Redes S.A. - SP: 27/08/2028

Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL Piratininga (SP): 23/10/2028

EDP São Paulo Distribuição de Energia: 23/10/2028

Companhia Energética de Pernambuco - Neoenergia Pernambuco: 30/03/2030

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia: 11/08/2030

Energisa Paraíba Distribuidora de Energia - EPB: 21/03/2031

Enel diz que trabalha para melhorar qualidade do serviço

O POVO questionou à Enel Ceará se a empresa pretende concorrer à renovação da concessão no Estado com esses novos termos.

Em nota, a empresa não respondeu diretamente sobre isso, mas destacou que está comprometida com seus clientes e investe em toda área de concessão "para uma melhoria do fornecimento de energia e para acompanhar o crescimento do Estado".

Segundo a companhia, entre 2025 e 2027, serão investidos R$ 7,4 bilhões, montante mais de 54% superior ao plano de investimentos anterior.

São destacadas ações como o reforço de equipes em campo, novos veículos, intensificação de manutenção, podas e inspeções da rede, além da construção de 13 novas subestações e 600 km de rede de alta tensão.

"O foco do investimento está, principalmente, em reforço, resiliência, digitalização e expansão da rede de distribuição, com soluções que contribuam para agilizar o restabelecimento da energia em caso de interrupção", elenca a Enel Ceará.

O POVO também questionou à Aneel quantas multas foram aplicadas à Enel no Estado e o cumprimento delas, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

