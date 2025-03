Fábrica de calçados planeja expandir operações no Ceará

Foto: Felipe Macedo/Divulgação PREFEITOS do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sertão Central Sul (Codessul) assinaram uma carta de intenções com Sugar Shoes

A região do Sertão Central do Ceará deve contar com novos empreendimentos do setor de calçados da fabricante Sugar Shoes. Serão duas operações nos municípios de Milhã e Pedra Branca, a mais de 260 quilômetros de Fortaleza.

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sertão Central Sul (Codessul) assinaram uma carta de intenções com a companhia, que já atua em Senador Pompeu, após um investimento superior a R$ 6 milhões.

800 empregos novos na região do Sertão Central

Em evento realizado na sexta-feira, 21, a empresa deixou claro o interesse de expandir atuação e fomentar o setor industrial no Ceará. A previsão é de que a iniciativa gere 300 empregos em Milhã e 500 postos de trabalho em Pedra Branca, totalizando 800 empregos.

O presidente do Codessul, Alan Macedo, reforçou que o investimento, cujo valor e previsão de lançamento não foram divulgados, deve ser um importante vetor para o crescimento econômico da região, gerando tanto emprego quanto renda.

Economia em expansão no interior do Ceará

A Sugar Shoes tem olhado para o fortalecimento de sua atuação no interior do Ceará. A prefeita de Pedra Branca, Ivoneth Braga, destacou que o projeto tem todo o seu apoio, especialmente pelo incremento na geração de emprego.

Ivoneth citou que muitos jovens que vão embora da cidade por falta de trabalho, e a nova unidade fabril deve, na sua visão, tornar a região sólida, mais familiar, mais justa, mais responsável e desenvolvida. “É isso que nós precisamos.”

“É a dignidade pelo trabalho, é a dignidade pela responsabilidade de poder criar seus filhos, ter seu salário dignamente, fazer suas compras. Enfim, tornar aquele homem, aquele jovem, aquele dono de casa responsável pelas suas atribuições, e se sentir um verdadeiro cidadão”, acrescentou.

A prefeita destacou que o seu objetivo é que a empresa implemente não só um galpão, mas inúmeros, para gerar cada vez mais empregos. “A gente está à disposição.”

Esforço em todas as áreas para alavancar vendas

O diretor-industrial da Sugar Shoes, Nelson Lopes, explicou que a fábrica está fazendo um esforço em diversas áreas, marketing, produto, comercial, entre outras, para alavancar as vendas.

“Tem que pensar hoje em querer aumentar a produção no ano que vem ou no outro ano”, segundo Nelson, o qual afirmou que não adianta querer aumentar a produção amanhã sem estrutura. “Então, isso está sendo discutido, está sendo pensado, está sendo analisado.”

O executivo detalhou que a estrutura atual da fábrica em Senador Pompeu conta com 1.000 funcionários. E, para o aumento da produção desejada, será necessário ter mais mão de obra, havendo necessidade de expansão para outro município.

A Sugar Shoes pretende aumentar a produção local de chinelos, que hoje encontra-se no Sul, além de solas de borracha, palmilha, entre outras. “Gostamos muito aqui do Estado, das cidades aqui da região”, analisou Nelson, focando em projetos no Nordeste.

Região do Sertão Central já avança em porto seco

Com o projeto de um porto seco a ser instalado no Sertão Central, 12 pré-contratos já foram assinados com investidores para o centro logístico, que está no caminho da ferrovia Transnordestina.

Os produtos que podem passar pelo porto seco são variados, tais como grãos, combustíveis, produtos calçadistas, embalagens, além de o equipamento permitir a distribuição para supermercados e frigoríficos.

*Com informações de Samuel Pimentel e Adriano Queiroz



Semiárido das Nascentes - Sertão Encantado

Mais notícias de Economia

marcas

O Grupo Sugar Shoes, criado em 1998, na cidade de Picada Café, no Rio Grande do Sul, é responsável pelas marcas Coca-Cola Shoes, Diversão Calçados, Aramis e Street