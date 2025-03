Pague Menos aprova aumento de capital de R$ 124 milhões e atinge R$ 1,8 bilhão

Foto: AURÉLIO ALVES COM a ampliação, a Pague Menos passa a ter 622,6 milhões de papéis negociados na bolsa

Empresa cearense de varejo de produtos farmacêuticos, a Pague Menos aprovou um aumento de capital de R$ 124,1 milhões, saindo dos atuais R$ 1,76 bilhão para R$ 1,88 bilhão.

Hoje, a Pague Menos conta com 581,7 milhões de ações ordinárias (PGMN3) negociadas na bolsa de valores brasileira (B3), e, com o aumento, vai passar a ter 622,6 milhões de papéis.

Com a homologação parcial do aumento de capital pelo conselho de administração da companhia, cerca de 40,9 milhões de novas ações serão emitidas na B3, no valor de R$ 3,03 cada.

Loja da Pague Menos em Fortaleza. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

“As ações subscritas serão creditadas aos seus subscritores em até três dias úteis contados a partir desta data”, informou na noite de quarta-feira, 26, ao mercado.

Os novos papéis receberão, integralmente, qualquer provento pago a acionistas, como dividendos ou juros sobre o capital próprio (JCP), bem como outros direitos, em igualdade de condições.

O limite para o aumento do capital já havia sido aprovado em reunião do conselho de administração da empresa em 16 de dezembro de 2024, conforme divulgado pelo O POVO.

Por volta das 11h31min desta quinta-feira, 27, as ações da Pague Menos subiam 1,26% na B3, cotadas a R$ 3,21, enquanto o Índice Bovespa (Ibovespa) avançava 0,27%, a 132.871,47 pontos.

Pague Menos bate recorde na carteira de clientes e lucro líquido vai a R$ 152 milhões

A Pague Menos fechou o ano de 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 152 milhões, alta de 972,3% frente aos R$ 14,2 milhões do ano anterior, segundo resultados divulgados no dia 10 de março.

O documento mostra que, em 2024, ano que demarcou o fim do ciclo de sinergias da aquisição da Extrafarma, a base de clientes ativos bateu recorde e chegou a 21,2 milhões, alta de 3,5% em relação a 2023.

Foram quatro trimestres consecutivos de aceleração nas vendas, culminando em um avanço de 17,4% ao fim do último trimestre.

Deste total, 17,1% é o crescimento em mesmas lojas e 16,4% em lojas maduras, superando em mais de três vezes a inflação do período.

No ano, o crescimento acumulado de mesmas lojas atingiu 13%, o maior ritmo em mais de 10 anos.

“Os resultados alcançados em 2024 refletem a consistência da nossa estratégia e a solidez da nossa operação. Foram quatro trimestres consecutivos de crescimento acelerado e aumento de rentabilidade, fortalecendo nossa presença no mercado e aprimorando nossa eficiência”, destaca Jonas Marques, CEO da Pague Menos.

Black Friday impulsionou resultados da Pague Menos

Ele destaca que a Black Friday foi um dos principais fatores impulsionadores do quarto trimestre, com crescimento de 40% no fim de semana do evento.

Já a performance das bandeiras do grupo mostrou evolução significativa, com o portfólio de lojas Pague Menos acelerando de 12,6% para 16,5%.

Ao passo que a Extrafarma avançou de 18,5% para 19,8%, e as lojas convertidas registraram alta de 29,5% no trimestre.

Outros resultados financeiros da Pague Menos

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês), indicador financeiro que permite avaliar a capacidade de geração de caixa de uma empresa, avançou 32% no ano, chegando a R$ 628,5 milhões.

Já a margem Ebitda ajustada foi de 4,6% no ano, incremento de 0,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre de 2024, houve lucro líquido ajustado de R$ 77,1 milhões, representando um crescimento de 22,8% em relação aos R$ 62,8 milhões registrados em igual trimestre de 2023.

Apesar da melhoria, a margem líquida anual permanece abaixo da média histórica da companhia.

“Seguimos comprometidos com a desalavancagem financeira e melhoria de eficiência operacional para seguir expandindo lucros”, informou.

Sobre o ciclo de integração da Extrafarma iniciado em maio de 2021, a rede informou que a empresa alcançou todos os marcos previstos no plano de aquisição e incorporação.

“A companhia também promoveu mudanças significativas na malha logística, com a incorporação de novos centros de distribuição e a ampliação do sortimento de produtos”, explicou.

“Como resultado, a Pague Menos conseguiu capturar sinergias superiores às expectativas, somando R$ 267 milhões em bases anualizadas, com destaque para a redução de despesas e o incremento de vendas e margem”, acrescentou.

Além de gerar valor financeiro, a aquisição fortaleceu a posição da companhia nas regiões Norte e Nordeste, abrindo novas possibilidades de crescimento futuro por meio da expansão inorgânica.



A rede encerrou 2024 com 1.649 lojas, sendo 348 provenientes do portfólio adquirido da Extrafarma, das quais 125 já foram convertidas para a bandeira Pague Menos.

Ao longo do ano, foram realizadas 30 aberturas e 13 fechamentos. Para 2025, a Pague Menos prevê a abertura de 50 novas lojas.

