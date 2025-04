Latam inaugura voo Fortaleza-Lisboa 94% ocupado e fecha exportação de frutas no CE

Foto: Glauber Melo Costa/Especial para O POVO VOO para Lisboa tem capacidade de transportar 300 pessoas

Com 94% de ocupação, a Latam inaugurou nesta segunda-feira, 7, novo percurso entre Fortaleza e Lisboa. A rota permanecerá ativa até o dia 20 de outubro.

Além dos passageiros, o trajeto também irá realizar o transporte semanal de cerca de 20 toneladas de frutas do Ceará para a Europa. Ambas as medidas, segundo o representante de assuntos públicos da companhia, Eduardo Macedo, demonstram um reconhecimento da importância estratégica do Estado.

“A nova rota sazonal Fortaleza-Lisboa foi planejada nesse contexto, para levar mais brasileiros e mercadorias à Europa e vice-versa, aproximando pessoas e negócios entre o Ceará e o mundo”, destaca.

Essa percepção também é compartilhada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que reforça que o Ceará "está se consolidando como um destino turístico no cenário internacional".

"Seguiremos investindo na promoção do nosso estado e em outros mercados para continuarmos fortalecendo a nossa cadeia do turismo, gerando mais oportunidades para o nosso povo", afirma Elmano.

Outro ponto destacado foi o impulso gerado na economia local. O secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck (PDT), explica que, "Através desse voo, passageiros de todo o país poderão se conectar com a Europa por Fortaleza, bem como passageiros europeus poderão conectar outros destinos no Brasil pelas mesmas asas".

O percurso será realizado por um Boeing 787, que possui a capacidade de transportar 300 pessoas, e partirá de Fortaleza às 6h15min e chegará ao seu destino às 18h30min, considerando o horário local, que corresponde a 14h30min no Brasil.

Latam, atualmente, realiza 200 voos semanais em Fortaleza

Desde dezembro de 2024, a Latam já anunciou a expansão e a inauguração de diversas rotas dentro da capital cearense. Um destaque foi o percurso que será realizado interligando Fortaleza-Juazeiro do Norte, que começará a operar no dia 23 de junho e permanecerá até o fim de outubro.

O trajeto primeiro será diário, até o dia 10 de agosto, e depois passará a ter uma frequência de quatro voos semanais (terças, quartas, sábados e domingos).



Atualmente, a companhia já opera uma rota entre Fortaleza e o município da região metropolitana do Cariri, com 10 voos por semana, que parte inicialmente de Guarulhos, com parada na Capital.

Em relação aos percursos internacionais, a Latam opera três diretos, um para Miami, um para Santiago e o inaugurado hoje para Lisboa.

voos

Latam é atualmente a principal operadora do Aeroporto Internacional de Fortaleza com cerca de 200 pousos e decolagens semanais