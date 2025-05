Eusébio lança programa de inovação para atrair investimentos

Foto: Jully Lioba /Divulgação PREFEITO do Eusébio apresentou o programa aos investidores

A Prefeitura do Eusébio lançou ontem, dia 6, o "Inova Eusébio", programa voltado para atrair investimentos e tornar o município um dos polos de inovação e tecnologia do Brasil.

Entre os destaques está a criação de um sandbox regulatório, ou seja, um ambiente de teste controlado onde empresas e startups poderão testar soluções por meio de provas de conceito (POCs).

De acordo com o prefeito Dr. Júnior (PRD), além da área de saúde, visto que já possuem uma sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) instalada, a ideia é que tenham empresas também do setor acadêmico, de telecomunicações, da segurança digital, data centers, entre outros.

"O desafio — e o nosso desejo — é posicionar o Eusébio como um dos maiores e melhores cases de tecnologia e inovação do País. Estamos fazendo isso de forma colaborativa, envolvendo o setor público e o setor privado."

Em relação aos investimentos, informou não haver um número concreto. Porém, mencionou a instalação de dois projetos de biofábricas, do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), que somam um desembolso na ordem de R$ 1 bilhão até 2031.

"Todo o polo representa um investimento incalculável porque essa área de tecnologia e inovação envolve muitas ações. Do ponto de vista do município, vamos criar a Lei Municipal de Inovação e o Fundo Municipal de Inovação."

Segundo o prefeito, estas duas medidas servirão para fomentar todas as políticas públicas voltadas para a tecnologia e inovação. Além disso, há uma previsão de capacitar mais de mil pessoas no setor.

Dr. Júnior também explica que haverá um alicerce jurídico e legal para as empresas e startups que desejam se instalar no município.

"Estamos preparados para isso, recebendo essas demandas vindas de parceiros. Estamos abertos a conversas. Diversas empresas já demonstraram interesse em vir para o Eusébio, mas há todo um passo a passo a ser seguido."

Também reforçou a posição estratégica do Eusébio. "Nós temos a proximidade com Fortaleza, estamos perto do aeroporto, temos boas vias de acesso, a Transnordestina está chegando, e somos circundados pela BR-116 e pelo Anel Viário. Temos também os cabos de internet que chegam aqui próximo, pela Praia do Futuro."

Metas

No curto prazo, ou seja, nos próximos doze meses haverá as seguintes medidas:

Criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

Implementação do sandbox regulatório para testar soluções inovadoras com apoio institucional

Capacitação de professores, jovens e estudantes em programação e inteligência artificial

Formação de servidores públicos no marco legal da inovação

Criação da Lei Municipal de Inovação e do Fundo Municipal de Inovação

Repensar a base tecnológica da prefeitura e estruturar uma nova arquitetura de sistemas

Integrar uma plataforma unificada de estratégia, governança e execução dos projetos públicos de inovação, com uso da inteligência artificial

Estabelecer cadência e rituais de gestão estratégica em todas as nossas secretarias

Parcerias com universidades, institutos e centros de tecnologia, centros de pesquisa e o terceiro setor para a cocriação de soluções

Consolidar e compartilhar dados e indicadores do município

Integrar e digitalizar os primeiros serviços e processos voltados à população

Já no médio prazo (de 1 a 3 anos), a ideia é que tais medidas sigam adiante:

Consolidação do ecossistema de inovação local, conectando o setor público, o setor privado, a academia e a sociedade civil.

Expandir capacitação em áreas estratégicas como dados, saúde digital, sustentabilidade e tecnologia cívica

Desenvolver soluções tecnológicas para desafios reais do município

Estabelecer conexão com polos globais de inovação, com apoio de redes e câmaras binacionais.

Expandir o uso da inteligência artificial como base da transformação digital da gestão pública e da inovação aberta

Por fim, a longo prazo, a ideia é:

Posicionar o Eusébio entre os principais polos de inovação e tecnologia do Brasil

Tornar o Eusébio um modelo replicável de gestão inovadora para as cidades do Nordeste e do País

Consolidar como referência em cidades inteligentes, inclusivas e sustentáveis

Sustentar o crescimento com governança digital, inclusão produtiva e parcerias globais de longo prazo

