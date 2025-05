Governo amplia limites de renda e do valor do imóvel no Entrada Moradia

Foto: Thiago Gaspar/Governo do Ceará O anúncio se deu durante o evento de assinatura de mais 110 contratos do programa habitacional

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou os novos limites de renda bruta mensal para o programa Entrada Moradia nesta terça-feira, 13.

A mudança se deu conforme as regras estabelecidas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. O anúncio ocorreu durante o evento de assinatura de mais 110 contratos do programa habitacional.

Na faixa 1, o limite da renda passou de R$ 2.640 para até R$ 2.850 e, na faixa 2, de R$ 4,4 mil para até R$ 4,7 mil.

Também foram ampliados os limites de aquisição dos imóveis instalados em municípios com até 100 mil habitantes. Agora, poderão ser adquiridos residências de até R$ 225 mil localizadas nas cidades com este tamanho de população.

"Essa ampliação dos limites de renda para o Entrada Moradia garantirá o acesso de mais cearenses a esse importante programa, que já concretizou o sonho da casa própria para mais de 5 mil pessoas. E queremos muito mais. Seguiremos firmes trabalhando para melhorar a vida do nosso povo", destacou o governador.

Já o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) defendeu o diálogo para dar moradia e dignidade às pessoas.

“Em parceria com o Governo do Federal, conseguimos resgatar obras, assim como também com o Governo do Estado. Nós, em quatro meses, reiniciamos a construção de 3 mil moradias para a população fortalezense."

Por sua vez, o secretário Nacional da Habitação, Augusto Rabelo, destacou a consolidação do Minha Casa, Minha Vida para viabilizar o sonho da casa própria dos brasileiros.

“A parceria com o Entrada Moradia é um reflexo disso. A gente também tem investimentos com o orçamento da União para empreendimentos. O apoio do Governo Federal tem sido recorde no Ceará, cerca de R$ 9 bilhões que já apoiaram projetos selecionados e financiamentos feitos”, registrou Augusto Rabelo.

Conforme o secretário, R$ 6 bilhões já foram disponibilizados para financiar 42 mil unidades habitacionais no Ceará, já financiadas, e outras 20 mil unidades foram selecionadas para construir novas moradias.

Setor de construção avalia positivamente a medida e mira em incremento do volume de obras

Para o vice-presidente da Área Imobiliária do Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE), Clausens Duarte, avalia que o cenário é muito positivo e demonstral o total alinhamento e aderência do programa estadual de habitação ao Minha Casa, Minha Vida.

O entendimento é de que a ação facilita ainda mais as possibilidades para que mais famílias tenham acesso à moradia.

Segundo o Sinduscon, até o momento, 56 construtoras possuem empreendimentos enquadrados nos programas habitacionais de Estado e União. A expectativa é que a ampliação do Entrada Moradia acrescente algo em torno de 3% a 5% o volume esperado de demanda ao setor.

"Para o setor significa mais vendas, significa mais emprego, mais obras, então isso é muito importante porque além de ampliar o benefício, move a economia", afirma Clausens.

Contratos são assinados para a aquisição de 110 unidades

A gerente comercial Aparecida Acelino, de 38 anos, é uma das 110 famílias cearenses que celebraram ontem a aquisição do primeiro imóvel com o subsídio do programa Entrada Moradia.

"Eu sempre tive o sonho de ter a minha própria casa, para oferecer mais conforto aos meus filhos. Tenho dois, mas atualmente só um mora comigo. Então é uma realização muito grande para nós. A ficha não caiu ainda", conta.

O programa funciona para complementar o benefício financeiro do MCMV, que oferece bônus de até R$ 55 mil no valor da unidade habitacional. Com o projeto estadual, o beneficiário teria direito a mais R$ 20 mil para compor o valor da entrada.

O cadastro pode ser feito pelo site do programa (https://www.entradamoradia.ce.gov.br/). Inicialmente, o usuário precisa ter ou criar uma conta na plataforma de serviços digitais do Estado "Acesso Cidadão".

Depois é preciso consultar os pré-requisitos tais como o de morar no Ceará há pelo menos um ano; não possuir e nem estar comprando um imóvel e ter renda bruta familiar de até R$ 4,7 mil. O interessado também deve possuir avaliação inicial de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal.

Na página, é possível também conferir os empreendimentos já cadastrados. Até a publicação desta matéria, mais de 120 distribuídos nas seguintes cidades: Fortaleza (62); Caucaia (14); Eusébio (3); Aquiraz (8); Maracanaú (8); Itaitinga (14); São Gonçalo do Amarante (4); Juazeiro do Norte (6); Sobral (1); e Pacatuba (1).

O site também tem espaço para as empresas cadastrarem seus respectivos empreendimentos. Os valores dos apartamentos variam de R$ 150 mil até R$ 252,9 mil. Os apartamentos cadastrados têm dimensões que variam de 36,88 m² até 83,99 m².

Teto

Os imóveis precisam estar listados nos empreendimentos aprovados pelo programa Entrada Moradia e não podem custar mais que o valor total estabelecido para o Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa 2