Poço da Draga terá projeto de requalificação para 500 casas, diz Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta terça-feira, 13, que haverá um programa habitacional na Capital, em parceria com o Ministério das Cidades. Um deles será o projeto de requalificação do Poço da Draga, na Praia de Iracema, com 500 casas.

"Iremos revitalizar, readequar toda aquela área, para que a gente possa dar algo digno para as pessoas. O Poço da Draga tem 119 anos. É um dos assentamentos precários mais antigos de Fortaleza, se não o mais antigo. E nós vamos fazer uma grande intervenção lá."

O anúncio foi realizado durante o evento de assinatura de contratos do Entrada Moradia, programa do Governo do Ceará voltado para subsidiar o pagamento de imóveis.

Conforme Evandro Leitão (PT), na última semana teve uma reunião com o ministro das Cidades, Jader Filho, na qual se comprometeu a apresentar o projeto detalhado até o fim deste mês. Portanto, ainda não há previsão de quanto será investido.

"E não só no Poço da Draga, mas em toda Fortaleza. O que queremos é levar dignidade às pessoas [...] É desafiador, nós que assumimos uma cidade com tantos contrastes sociais, com tantos desafios que temos aí para superar. Mas, com todos alinhados, certamente iremos obter grandes frutos para a população."

Além disso, o prefeito informou que a Capital tem um déficit habitacional de aproximadamente 50 mil moradias. Porém, em quatro meses, já foram lançadas quase três mil.

Ao O POVO, o secretário municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), Jonas Dezidoro, explica que a requalificação irá iniciar quando a Prefeitura confirmar a parceria com o Governo Federal e os recursos forem disponibilizados.

Segundo Jonas, o prefeito se adiantou e já iniciou o processo de diálogo com a comunidade local.

O secretário lembra que a atual gestão já entregou intervenções como o novo Pavilhão Atlântico e a Areninha Poço da Draga, além de obras de urbanização no espigão e no entorno, como o novo calçadão, áreas de praça, mobiliário e sistema de iluminação. "As obras no Poço da Draga reforçam o compromisso da Prefeitura de Fortaleza com a revitalização da região".

"Tudo isso dialoga com a moradia, com a garantia de qualidade de vida para quem vive na comunidade. Desde o início da gestão até hoje, garantimos a construção de cerca de 3 mil casas em Fortaleza, além das melhorias habitacionais que estamos promovendo no Grande Bom Jardim", afirma o titular da Habitafor.

Habitafor trabalha para avançar na entrega de papel da casa

Em abril deste ano, durante entrevista exclusiva ao O POVO, o secretário do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, informou que medidas como novos residenciais pelo Minha Casa, Minha Vida, entrega de papel da casa e requalificação de imóveis estavam sendo elaboradas.

Além disso, havia um plano de entrar na Faixa 2 do MCMV para ofertar condições de compra de moradia para profissionais como policiais, professores e motoristas/entregadores de aplicativo. O compromisso de campanha de Evandro Leitão é entregar pelo menos 5 mil unidades habitacionais.

O secretário do Habitafor ainda revelou que a estratégia de habitação do Município tem sido revista, já que, desde o governo Jair Bolsonaro, ele diz que foi “escanteada” em Fortaleza, devido à dependência do Governo Federal.

