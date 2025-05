Sistema S vai capacitar 40 mil profissionais em 2025

Foto: Samuel Setubal GASTÃO destacou investimento médio anual de meio bilhão de reais no Ceará

Mais de 18 mil pessoas já foram capacitadas no Ceará pelo Sistema S nos quatro primeiros meses deste ano e a meta é chegar até 40 mil alunos formados até o fim de 2025.

Os números foram apresentados pelo presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, durante a abertura da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ontem, em Fortaleza.

A programação que segue até hoje, no Centro de Eventos, inclui a oferta de serviços básicos gratuitos nas áreas de educação e saúde, além de shows, palestras e exposições.

"A Semana S é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) que busca mostrar à sociedade o impacto do trabalho do Sesc e do Senac. Todas as federações nos estados estão apresentando à população o que o Sistema S do Comércio realiza. No Ceará, conseguimos atuar nos 184 municípios com pelo menos cinco ações do Sesc e uma ação do Senac. Nosso objetivo é transformar vidas e melhorar a qualidade de vida de milhares de cearenses", afirmou Luiz Gastão.

Ele explica que o investimento médio anual do Sistema Fecomércio no Ceará gira em torno de meio bilhão de reais. Os recursos são destinados a ações que envolvem formação profissional, cultura, preservação ambiental, infraestrutura e saúde, sempre com foco no impacto social.

Também adiantou investimentos estruturais futuros, como a inauguração do restaurante da Associação Comercial de Fortaleza; nova unidade de cursos na Barra do Ceará; o início das obras da unidade do Senac em Juazeiro; instalação de parques solares nas unidades, iniciando pela do município do Cedro; além de projetos em andamento no Iguatu.

Agricultura familiar

Presente à cerimônia, o governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou o momento de prosperidade econômica que vive o Estado. "O comércio do Ceará tem o quarto maior crescimento do Brasil em 2025, superando inclusive a média nacional em 2024."

Também destacou a parceria do Sistema S para a compra de mais de R$ 30 milhões em alimentos produzidos pela agricultura familiar no Ceará. O diretor regional e superintendente de ações integradas do Sistema Fecomércio Ceará, Henrique Javi, explicou que além da aquisição de alimentos, o Senac oferece formação técnica, permitindo que esses pequenos produtores se organizem e ampliassem seus negócios. "Hoje, eles estão mais preparados e estruturados. É um exemplo concreto de como o Sistema transforma realidades e gera desenvolvimento regional." (Mariah Salvatore/Especial para O POVO)

