Com o Entrada Moradia Ceará, MRV bate recorde de vendas em 2024

EM 2023, a MRV atendeu mais de 50 mil clientes

A MRV bateu, em 2024, o recorde no número de unidades habitacionais vendidas no Ceará em 18 anos de atuação da empresa no Estado, chegando a cerca de 1,8 mil e valor geral de vendas (VGV) de R$ 488 milhões.

A implantação do programa Entrada Moradia Ceará, pelo Governo do Estado, é apontada pela MRV como uma das principais responsáveis pelos bons números do ano passado, que colocaram a operação cearense entre as cinco melhores da companhia no País.

“No mês de junho, o qual foi o primeiro mês do programa, atingimos 320 vendas. Nosso recorde anterior era de 2022, quando chegamos a 169 vendas. Então, praticamente dobramos o número de vendas já no primeiro mês do programa”, destacou o gestor comercial da MRV no Ceará, Marcelo Carneiro, acrescentando que no segundo mês do programa, o patamar de vendas foi mantido acima das 300 unidades.

“Não conseguimos manter uma sequência de mais de 300 vendas por mês porque o estoque foi diminuindo, mas finalizamos o ano com pouco mais de 1.800 unidades vendidas. Foi, portanto, um ano histórico para a MRV no Ceará, um recorde de vendas”, comemorou Carneiro.

“Tivemos também um recorde de lançamentos em 2024: lançamos seis empreendimentos MRV. E lançamos um empreendimento da linha Sensia, sendo do grupo MRV&CO — uma incorporadora de médio padrão — com o empreendimento Reserva Vila do Sol, localizado no bairro Cocó”, acrescentou.

Com relação à 2025, o gestor comercial da MRV aponta outras oportunidades de crescimento recorde, para além da continuidade dos reflexos do Entrada Moradia Ceará, que consiste em um subsídio de R$ 20 mil para ser dado como entrada na compra do primeiro imóvel para quem tem renda média familiar de R$ 4.400.

Uma dessas oportunidades vieram com o lançamento da faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), pelo Governo Federal, nova linha de crédito para famílias com renda mensal de R$ 8,6 mil a R$ 12 mil.

“Qual o grande diferencial quando a gente olha para a linha Sensia com a nova faixa 4? Pegamos praticamente 100% das unidades nessa faixa. E hoje temos uma taxa atrativa de 10%, bem abaixo do que os bancos privados praticam. Enquanto os bancos oferecem taxas em torno de 11,5% a 12%, a faixa 4 opera com 10%. Então, está sendo uma grande oportunidade para esse perfil de renda. Antes, essas pessoas não conseguiam, mas agora estão conseguindo adquirir um produto de médio padrão, mas com taxas de juros reduzidas”, explicou.

Ainda falando sobre as perspectivas para 2025, Marcelo Carneiro disse que a MRV deve fechar o ano com sete lançamentos, dois dos quais já foram feitos, e com um número entre 2 mil e 2,5 mil unidades habitacionais.

“Iniciamos, agora neste ano, no mês passado, em Caucaia, com o Ville de Porto. Não tínhamos empreendimento em Caucaia, ainda. O Ville de Porto fará parte do complexo Grand Portugal, com quatro empreendimentos e pouco mais de mil unidades no total”, citou.

“No mês passado, lançamos o La Serena no Jangurussu. O próximo lançamento será o Farol do Atlântico, na Cidade 2000. Em julho, lançaremos o Forte Alencar, no bairro Cajazeiras, onde ainda não atuamos. É um empreendimento robusto, com 492 unidades. Já o Farol do Atlântico é um produto mais voltado para a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, com preço médio de R$ 350 mil”, concluiu Carneiro.

Empresa

16,6 mil unidades foram lançadas em 18 anos pela MRV, gerando mais de 43 mil empregos, segundo dados da empresa