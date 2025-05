Gripe aviária: Ceará monitora 154 propriedades e investiga suspeita em Icapuí

Foto: Reprodução/ Guitar_Tawatchai/ Freepik CEARÁ adota medidas do Governo Federal para prevenir gripe aviária

Após o descarte do caso suspeito de gripe aviária no município de Salitre, na região do Cariri, o Ceará segue em estado de alerta e investiga suspeita em ave de quintal, em Icapuí, a 201,78 km de Fortaleza.

Além disso, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adagri) intensificou as ações de vigilância e monitoramento em todo o território cearense, especialmente para os meses de maio e junho, período de migração de aves silvestres.



Ao todo, 154 propriedades estão sendo acompanhadas preventivamente. A operação inclui tanto grandes granjas comerciais — que produzem ovos ou frango para corte — quanto pequenos criadores de aves de subsistência, conhecidas popularmente como aves de fundo de quintal.



De acordo com o diretor de Sanidade Animal da Adagri, Amorim Sobreira, o aumento na vigilância se dá pela passagem de aves migratórias, que utilizam o território cearense como rota em busca de alimento e reprodução. Esse movimento natural das aves pode, eventualmente, representar risco de introdução do vírus da influenza aviária.



“Estamos monitorando essas propriedades justamente por conta desse período de migração. Até agora, já vistoriamos mais de 50 locais e, felizmente, não encontramos nenhum caso suspeito de gripe aviária. O nosso trabalho segue, principalmente, com foco na prevenção,” explica Amorim.



22 notificações em 2025 — todas sem confirmação da doença



Desde o início do ano, a Adagri recebeu 22 notificações de possíveis casos, das quais 13 foram consideradas fundamentadas, ou seja, apresentavam sintomas que poderiam ser compatíveis com a gripe aviária. No entanto, nenhuma delas foi confirmada para a doença.



Os casos descartados envolviam outros tipos de enfermidades, principalmente de origem bacteriana, que possuem sintomas semelhantes, como dificuldade respiratória, apatia e até mortalidade, mas não têm relação com o vírus da influenza.



O que acende o sinal de alerta?



Amorim explica que os principais sintomas que caracterizam um possível caso de gripe aviária são:



Problemas respiratórios, como aves ofegantes e com dificuldade para respirar



Apatia, aves paradas, sem se alimentar ou se locomover



Sintomas neurológicos, quando as aves ficam cambaleando, como se estivessem desorientadas ou “embriagadas”



Alta mortalidade repentina, quando parte significativa do plantel morre de forma muito rápida.

“Se o produtor perceber qualquer um desses sinais, deve acionar imediatamente a Adagri. Nossos auditores vão até o local, fazem a coleta de material e encaminham ao laboratório oficial do Ministério da Agricultura para análise,” reforça o diretor.



Caso isolado no litoral Leste segue monitorado



Além do episódio de Salitre, um caso isolado segue em acompanhamento no município de Icapuí, no litoral Leste do Estado. Trata-se de uma ave silvestre migratória encontrada debilitada no quintal de uma residência, próximo à praia.



Conforme Amorim Sobreira, a ave não apresentou mortalidade, o que é um sinal positivo. Contudo, o animal permanece sob observação. O monitoramento também conta com o apoio da ONG Aquasis, parceira da Adagri no acompanhamento de aves silvestres no Ceará.



Estado segue livre, mas vigilante



Com o resultado negativo para gripe aviária no Cariri e a ausência de novos casos confirmados, o Ceará mantém o status de livre da influenza aviária de alta patogenicidade.

“É um trabalho constante, que precisa da colaboração de todos, principalmente dos produtores. Seguimos em alerta, vigilantes e atuando rapidamente a cada nova notificação,” conclui Amorim.



Como notificar?



Produtores que identificarem aves com sintomas suspeitos podem acionar a Adagri pelos canais oficiais ou diretamente nas unidades da agência espalhadas pelo estado.

