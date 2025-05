Gripe Aviária: Ceará tem três casos em investigação

Foto: Adobestock EXPORTAÇÃO de carne de frango do Brasil está suspensa para diversos países

Há 18 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 13h de ontem. Destas, três ocorrências são no Ceará.

As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. No Ceará, os casos sob suspeita foram notificados em galinheiros de subsistência localizados nos municípios de Salitre e Quixadá. Além de outro, relacionado à ave silvestre, em Icapuí.

De acordo com os dados da plataforma, estão sendo apuradas ocorrências em aves de subsistência em Capela de Santana (RS), Triunfo (RS), Tigrinhos (SC), Concórdia (SC), Belo Horizonte (MG), Barro Alto (GO), Aurelino Leal (BA), Eldorado do Carajás (PA) e Abel Figueiredo (PA).

Há ainda outras duas suspeitas em plantas comerciais: em uma granja de pintinhos de cinco dias em Ipumirim (SC) e em um abatedouro de aves em Aguiarnópolis (TO).

Além de quatro suspeitas envolvendo aves silvestres em Canoas (RS), Belo Horizonte (MG), Mateus Leme (MG) e Ilhéus (BA).

Essas investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. Até o momento, há apenas um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência. (Com Agência Estado)

Mais notícias de Economia