Natal é a base, mas halloween cresce mais no mercado de festas

O Natal começa em maio para os lojistas. É quando farejam as tendências e vão às compras para fazer estoques. No Brasil, a Celebra Show é um marco para o setor, mas este ano uma tendência ganhou mais espaço, o Halloween. Papai Noel e coadjuvantes convivem com zumbis, bruxas e outras assombrações.

A terceira edição do evento começou ontem e prossegue até quarta-feira, em São Paulo, com mais de 180 expositores - entre fabricantes nacionais, importadores, exportadores e artesãos - em 60 mil metros quadrados e expectativa de receber 45 mil visitantes profissionais.



Dados da Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas (Asbrafe) apontam que o tema Halloween cresce em média 30% desde 2023, enquanto o Natal registra cerca de 8% por ano.

Outro dado: as lojas especializadas em festas tiveram um aumento de 26% no faturamento entre 2021 e 2024, alcançando uma previsão de R$ 21,6 bilhões em 2024. O pós-pandemia é um motor dessa festa. As pessoas estão valorizando mais as comemorações.



O Halloween cresce mais rápido, mas está longe de superar o natal. O presidente da promotora do evento, a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil (ABCasa), Eduardo Cincinato, afirma que a procura por artigos natalinos cresce ano após ano.

‘É impulsionada pelo desejo dos consumidores por decorações mais sofisticadas e experiências personalizadas. Esse movimento aquece o mercado e gera oportunidades para toda a cadeia produtiva, movimentando bilhões de reais no Brasil. O setor tem respondido a essa demanda com lançamentos que equilibram tradição, tecnologia e sustentabilidade".

Cincinato afirma que a proporção de fornecedores é dividida entre 50% chineses e a outra metade nacional.

Na ABCasa, aliás, ele conta que 55% dos 650 associados são empresas nacionais. Mas em alguns casos a China domina com larga vantagem.Um exemplo é uma máquina que faz bolhas de sabão com fumaça. Em alguns itens, 90% dos que é exposto no evento, vem da China.

O diretor comercial da Comercial Floresetcetera, Hong Ta, confirma essa proporção chinesa. A máquina das bolhas custa R$ 4.200 e estreia na Celebra Show por meio dele.

Árvores de Natal modulares, adornos customizáveis e iluminação com programação digital são algumas das apostas para este ano. A tecnologia também aparece com vilas natalinas interativas, que contam com efeitos sonoros e visuais buscando as chamadas experiências imersivas. Há filas para entrar.



Cincinato destaca que mais do que uma vitrine de lançamentos, a Celebra Show 2025 é uma oportunidade estratégica para lojistas e profissionais do setor conhecerem de perto as tendências.

Nem só de natal e halloween, vive a feira. Os segmentos de casamentos, festas, confeitaria, parques e balões disputam a atenção dos compradores. O evento é B2B (restrito a empresas). São lojistas de todo o País e também empresas interessadas em comprar equipamentos para locação.



É o mais comum em se tratando de equipamentos eletrônicos. A feira tem uma área destinada a itens de entretenimento. Duas das novidades na área nem se tratam de nova tecnologia, mas de novo formato e novo tema.

Bolas com brindes da Disney e personagens da turma do Chaves são apostas da Diverbras, empresa paulista de produção de máquinas de pesca de pelúcias.

A executiva de marketing da empresa, Beatriz Crepaldi, diz que o tempo ideal para avaliar se um tema vai cair no gosto das pessoas é um mês de operação em shopping. E um detalhe: o público base das máquinas não são crianças. Adultos são os que jogam.



*O jornalista viajou para São Paulo a convite da Celebra Show

Serviço

Celebra Show

Dias: 25 a 28 de maio de 2025

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Credenciamento: www.celebrashow.com.br





Destaques da feira

Neon em alta

Entre os destaques, tendências como Neon Party passam a compor o planejamento da decoração de festas. Elementos brilhantes e refletivos, como cortinas metalizadas, letreiros fluorescentes e acessórios interativos (gigoletes de LED, colares fluorescentes e pulseiras neon), entram na lista de compras.

Copos e taças neon também. A Fantasminha – um dos expositores – apresenta a Linha Diversão – Neon & LED, composta por pulseiras, óculos, bastões e outros acessórios iluminados.

Então é Natal

Na Celebra Show, logo na entrada do evento, a Praça TrendsNatal recebe os visitantes com ambientações feitas com produtos selecionados de expositores da feira. É uma amostra das principais tendências do setor. O espaço é assinado por Lu Locchi.

Já o Christmas Lab tem programação de conteúdos voltados à inovação e à performance comercial. Palestras, demonstrações práticas e conversas com especialistas. O Natal Connect é um seminário técnico voltado à formação de Christmas Designers (desenhadores de natal) - profissionais especializados na criação de ambientes natalinos com uso de cenografia. São três dias de oficinas práticas e palestras.



Balão subindo

Os balões vêm subindo nas grandes celebrações. Eles são destaque na feira. O presidente da ABCasa, promotora da Celebra Show, Eduardo Cincinato, diz que a edição deste ano é um marco para o segmento.

“Chega em um momento de expansão do mercado de balões, que se reinventa com soluções criativas e sustentáveis".

As inovações no setor de balões incluem decorações interativas com balões LED e controle remoto. A sustentabilidade entra com opção, com a utilização de balões ecológicos, biodegradáveis ou recicláveis.

A decoração temática realista também chama a atenção, com balões criando grandes arranjos e instalações artísticas para eventos. Além disso, o uso de balões personalizados, com cores, logotipos ou frases, têm se tornado cada vez mais populares.



Além da exposição de produtos e serviços, o evento agendou na lista de programação especial de palestras, painéis e demonstrações ao vivo o seminário Balloon Meeting Brasil (BMB).

Quem ganha com o casamento

O setor de eventos sociais no Brasil mantém trajetória ascendente, com projeção de movimentar R$31,7 bilhões em 2025, em crescimento de 13% em relação ao ano anterior. São dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape). Os casamentos seguem como um dos segmentos mais lucrativos, com aproximadamente 476 mil cerimônias previstas.

Com um tíquete médio de R$ 66 mil por evento, as cerimônias de casais se destacam como um dos motores do setor de festas e celebrações. A cadeia de serviços impactada está em diversas áreas, como decoração, buffets, convites, lembranças, locação de espaços e serviços especializados.

Confeitaria sem amargura

O mercado de confeitaria no Brasil não sabe o que amargura. A previsão de expansão anual é de 3,97% até 2029, segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).



Além do sabor a forma. O design dos bolos também passa por uma revolução criativa. Segundo o Pinterest Projects, relatório que antecipa tendências de consumo com base no crescimento de buscas na plataforma, os "bolos caóticos" serão um dos destaques de 2025.

Desenhos irreverentes, formatos inusitados e detalhes humorísticos ganham popularidade, com pesquisas por "bolo em formato de rato" crescendo mais de 170% e "bolos engraçados para amigos" aumentando em 45%.