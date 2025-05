Dois aeroportos do Ceará são contemplados em leilão do Governo Federal

Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará NO Ceará, dois foram contemplados, nos municípios de Aracati e Cruz

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lançará, na segunda quinzena de junho, o edital de processo simplificado para leilão de aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste. No Ceará, dois foram contemplados, nos municípios de Aracati e Cruz (Jericoacoara).

Veja mais abaixo a lista completa.

O edital faz parte do Programa AmpliAR, que, segundo o órgão, tem o objetivo de levar a experiência das concessionárias a aeroportos regionais e garantir investimentos necessários para viabilizar operações aeroportuárias.

Nesta primeira fase, serão contemplados 19 aeródromos estratégicos, com validação do Tribunal de Contas da União (TCU). O modelo definido pelo MPor foi aperfeiçoado após consulta pública iniciada em dezembro, período em que recebeu quase 200 contribuições.

Os aeroportos estão localizados em onze estados e exigirão investimentos de R$ 1,35 bilhão (aproximadamente R$ 77 milhões por aeroporto em média). Ao contrário da proposta inicial, colocada em consulta pública, os aeródromos serão ofertados individualmente e não mais em blocos.

“O crescimento do turismo de lazer e do turismo de negócios exige uma aviação regional cada vez mais robusta. Com o AmpliAR, vamos levar infraestrutura onde ela é essencial para o desenvolvimento do País”, destacou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

As empresas interessadas serão remuneradas por meio de aditivos que reequilibrarão os contratos vigentes. Assim, a previsão do governo é abrir as propostas em setembro e concluir os ajustes contratuais até o final do ano.

Os que não receberem propostas nesta rodada seguirão disponíveis, assim como novos lotes em futuras etapas do AmpliAR.

Além de tirar de estados e municípios as obrigações dos custos operacionais dos aeródromos, o programa deve impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local.

“A chegada de operadores qualificados vai atrair investimentos, fomentar o turismo, fortalecer cadeias logísticas e dinamizar setores como o agronegócio e os serviços”, explicou o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca.

Aeroportos regionais do Ceará tiveram rescisão com a Infraero em fevereiro

Vale ressaltar que, em fevereiro deste ano, a Infraero enviou ofício ao Governo do Ceará comunicando a decisão de rescindir o contrato firmado em 2023 de gestão dos dez aeroportos regionais que a estatal administrava no Estado. São eles:

Camocim

Campos Sales

Canoa Quebrada (no município de Aracati)

Crateús

Iguatu

Jericoacoara (localizado no município de Cruz)

Quixadá

São Benedito

Sobral

Tauá

Esse movimento da Infraero, inclusive, culminou na Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) reassumindo os terminais. Logo depois, a incumbência passou para a Secretaria do Turismo (Setur).

Porém, em abril deste ano, duas empresas assumiram as estruturas por um ano: a Dix Empreendimentos LTDA, para os equipamentos de Jericoacoara e o de Canoa Quebrada, e a Visac Serviços Aeroportuários tomou para si o restante das operações.

No caso da primeira, o contrato tem valor global de R$ 12.178.576,32, enquanto a segunda prevê aporte de R$ 9.772.962,36.

Veja a lista dos aeródromos incluídos na primeira fase do programa

Aracati (CE)

Araguaína (TO)

Araripina (PE)



Barcelos (AM)



Barreirinhas (MA)



Cacoal (RO)



Cruz (CE)



Garanhuns (PE)



Guanambi (BA)



Itacoatiara (AM)



Itaituba (PA)



Lençóis (BA)



Parintins (AM)



Paulo Afonso (BA)



Porto Alegre do Norte (MT)



São Raimundo Nonato (PI)



Serra Talhada (PE)



Tarauacá (AC)



Vilhena (RO)

