Inovação de startups acelera soluções para desafios das cidades no Ceará

Foto: João Filho Tavares SECRETÁRIO Alexandre Cialdini abriu o seminário em Fortaleza

O Ceará terá startups envolvidas na gestão pública na tentativa de solucionar os problemas identificados pelos municípios em uma iniciativa inédita no País.

Escolhidas no seminário "Transformação Digital e Governança Interfederativa", três projetos serão acolhidos pelo Governo do Estado e seus projetos devem ser aplicados na gestão pública, segundo o secretário estadual Alexandre Cialdini (Planejamento e Gestão).

Ele ressalta que a iniciativa "abre oportunidades para soluções rápidas, criativas e customizadas" para os municípios.

"Isso é um projeto inédito em nível de Brasil. Efetivamente, nós estamos trazendo a governança interfederativa para dentro de um escopo no qual a sociedade vai dialogar diretamente. Um escopo de transformação digital com o uso intenso da inteligência artificial para bem do da sociedade, para bem do contribuinte", ressaltou.

Cialdini explica que a iniciativa de aliar os poderes públicos aos projetos de startups, a exemplo do que ocorre na iniciativa privada, pode acelerar a melhoria da gestão pública a partir das soluções pensadas exclusivamente para os problemas das cidades.

No momento no qual a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Escola de Gestão Pública promovem seminários regionais na tentativa de melhorar a gestão interfederativa, diz o secretário, observar soluções é essencial para sugerir melhorias aos prefeitos.

"Temos a oportunidade de induzir o processo. O Estado recepciona a criatividade, a inovação e entra com o crédito", explica, citando o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) como equipamentos que devem viabilizar a contratação dessas soluções.

Startups premiadas

Ao término do seminário, três startups aceleradas pelo programa Ceará Mais Digital foram premiadas após decisão dos juízes que acompanharam os pitches feitos pelo total de oito apresentados.

O primeiro lugar, conquistado pela Sued-Ficha Técnica, recebeu ainda R$ 25 mil em dinheiro. A Acqualog e a 4 education, foram classificadas em 2º e 3º lugares e receberam, respectivamente, R$ 15 mil e R$ 7 mil, além da oportunidade de implementar as soluções propostas via Seplag.

A ideia é promover a transformação digital na gestão pública e conta ainda com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), parceria na realização do seminário.

O vice-presidente do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, lembrou que a transformação digital precisa ocorrer e os governos devem estar atualizados com essa nova realidade. "É muito bom, enquanto FDR, poder contribuir com o protagonismo de vocês, desse movimento que precisa acontecer. Fazemos um chamado para que a sociedade participe desse processo”, destacou.

Valéria Xavier, executiva de projetos da FDR, destacou que a envergadura e o propósito do seminário dialoga com o DNA da Fundação, pelos objetivos de "capacitação e o desenvolvimento social".

"Nós estamos integrando a caravana Ceará Mais Um, que está chegando na 14 macro-regiões do Estado, com uma oficina sobre transformação digital. E, hoje, coroamos a primeira etapa do projeto com esse seminário e essa premiação", ressaltou.

Ela ainda contou da excelente receptividade dos municípios às oficinas de transformação digital promovidas pela FDR e reforçou que "capacitação, inovação é um trabalho de contínuo esforço, de capacitação e de estímulo aí à sociedade", no qual a FDR se destaca pela expertise a capilaridade que possui.

O CEO da Casa Azul, Felipe Dummar, enalteceu a iniciativa e lembrou a tradição do Governo do Ceará de planejar e inovar. “O Governo do Ceará possui a tradição de elaborar políticas de Estado. Há o planejamento de longo prazo, o Ceará 2050, e um Plano Plurianual (PPA) muito bem construído. Todo esse trabalho tem como elemento o processo transformacional efetivo. Esse processo precisa ser agudizado. O Governo do Ceará está aberto para ser uma grande praça de inovação”, disse.

Reforma tributária em debate

Assunto de interesse prioritário dos municípios cearenses, a reforma tributária esteve no seminário realizado ontem na palestra "Impactos da Reforma Tributária na Gestão Fiscal Interfederativa", ministrada por Mauro Benevides Filho, economista, professor universitário e deputado federal.

Mauro Filho explicou que, pela regra de repasse estabelecida no texto da reforma, todos os recursos previstos para os municípios serão "assegurados incondicionalmente" e não há mais o temor de "perda de dinheiro".

"A reforma tributária significa menor custo de produção, menos advogados, menos contador, é diminuição de preço. Se você vai produzir com menos custo, você vai vender por um preço menor", exemplificou.



Conheça as startups premiadas

Sued-Ficha Técnica

A startup busca transformar a forma como a merenda escolar de escolas públicas é gerida. A Sued se tornou uma plataforma digital integrada ao processo de produção da merenda escolar, oferecendo um controle de estoque inteligente, baseado em dados, que permite ao gestor público saber, em tempo real, o que acontece em cada escola.

Acqualog

A startup possibilita, a partir do uso de sensores, o acompanhamento automatizado e remoto de variáveis essenciais para a qualidade da água, como pH e cloro residual, nível, vazão e pressão. Os dados são, então, coletados e transmitidos para uma plataforma, permitindo o monitoramento e garantindo segurança e conformidade regulatória.

4education

A startup consiste em uma plataforma que transforma conteúdos em jogos, quizzes e desafios interativos, ajudando alunos do ensino médio a combater a desmotivação e a falta de interatividade nas aulas. Nas atividades, alia gamificação, sala de aula invertida e personalização.

Startups

O programa Ceará Mais Digital selecionou nove startups para participarem de uma jornada de aceleração entre fevereiro e maio deste ano. A capacitação incluiu o curso de extensão em "Gestão Fiscal Interfederativa", workshops e mentorias

