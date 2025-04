Inovação: ferramenta crucial para gestão pública em tempo de reformas

Foto: Samuel Setubal FUNDADORES da 4education apresentam plataforma desenvolvida para promover educação de forma lúdica

Quando se fala em startups, empresas de inovação geralmente nascidas da necessidade de solucionar problemas específicos e com poucos recursos financeiros à disposição, o mais comum é se pensar em dois principais grupos de incentivadores: as universidades e a iniciativa privada, inseridos na expansão da agenda ESG (sigla inglesa para questões ambientais, sociais e de governança).

Contudo, a necessidade de resolver algumas questões crônicas que atingem estados e municípios e desafios novos como as fases de transição das reformas previdenciária e, mais recentemente, tributária têm despertado um interesse crescente do poder público em estabelecer parcerias com startups ou mesmo criar programas de aceleração (impulsão do desenvolvimento) dessas empresas.

No caso do Ceará, isso se dá em um cenário bastante prolífico. Conforme levantamento da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Estado é o oitavo com o maior número de empresas do tipo no País.

Já o último mapeamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE) aponta a existência de, pelo menos, 411 startups em território cearense, atuando em áreas que vão da educação ao saneamento básico.

O ambiente fértil de nascimento de startups se consolida em um contexto onde os gestores cearenses estão às voltas com as novas normas advindas da convivência, já a partir de 2026 (e seguindo até 2033), do recém-criado Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), com os preexistentes tributos estaduais e municipais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), respectivamente, além da já citada reforma da Previdência, com transição prevista para terminar apenas em 2031.



Um dos programas que busca fazer essa aproximação entre startups, servidores e gestores, buscando aperfeiçoar a governança na administração pública é o Ceará Mais Digital: Transformação Digital para Governança Interfederativa Eficaz, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Escola de Gestão Pública do Ceará (EGP) e Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE).

O programa conta ainda com o apoio da Casa Azul Ventures. O COO da empresa, Rafael Silveira, pondera que “essas startups podem resolver problemas de uma grande parte da população. É muito importante que a gente esteja sempre olhando para esse tipo de iniciativa e possa conectar essas startups a outros entes e até ajudar tracionando, trazendo investimentos para elas”.

Já a coordenadora do projeto, Valéria Xavier, lembra que no caso específico da Seplag, a demanda feita à FDR “era contribuir com a transformação digital. Ao recebermos esse briefing, pensamos em um curso porque, para realmente contribuir com a transformação, é preciso educar. A transformação digital não é apenas sobre tecnologia. Ela não acontece sem as pessoas”.

Sobre o curso de extensão “Gestão e Governança Fiscal Interfederativa Eficaz”, ministrado na modalidade de Ensino a Distância (EaD), Valéria destaca que se inscreveram 2.855 alunos, ante uma expectativa inicial de 2 mil inscritos. “O grande foco do curso é voltado para agentes públicos, tanto do Estado quanto dos municípios”, enfatiza.

“Nosso público principal são funcionários públicos ou pessoas terceirizadas que estão nas prefeituras, trabalhando em gestão de recursos, gestão fiscal ou gestão de uma forma geral. Já o público secundário é formado por profissionais ou estudantes das áreas de contabilidade e economia, principalmente”, explica Valéria.

Ela acrescenta que a razão pelo grande interesse no projeto é a de que “os municípios enfrentarão um grande desafio com a reforma tributária e precisarão atualizar seus sistemas. Então, esse curso também se alinha a esse desafio, preparando os servidores e agentes públicos para essa grande transformação que precisará acontecer”.

O outro eixo do projeto é o programa de aceleração de startups, que selecionou nove empresas de inovação para passarem por esse processo. Conforme o secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, três startups serão premiadas, sendo R$ 25 mil para a 1ª colocada; R$ 15 mil para a 2ª e R$ 7 mil para a 3ª.

“O objetivo é tentar customizar as soluções dessas startups que forem premiadas, entregando-as também para os municípios. Isso é um aspecto extremamente inovador. E vamos fazer isso durante as caravanas com o governador, onde vamos percorrer 14 macrorregiões”, pontua Cialdini.

“Vamos falar sobre o que os municípios precisam fazer para se preparar para a reforma tributária, o que precisam fazer para se preparar para a reforma previdenciária também”, conclui o titular da Seplag-CE.



CEARÁ MAIS DIGITAL

Participam nove startups, sediadas no Ceará, selecionadas a partir de chamada pública, desenvolvedoras de soluções para gestão pública municipal, com ênfase em gestão financeira/fiscal, ou para as áreas de educação, saúde, infraestrutura, conservação de bens públicos e saneamento.

Quem integra o programa?

O projeto é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Escola de Gestão Pública do Ceará (EGP-CE) e Secretaria do Planejamento do Ceará (Seplag-CE), com apoio da Casa Azul Ventures.

Qual a duração do projeto?

A jornada de aceleração terá duração de 3 meses

O que ela contempla?

Curso de extensão "Gestão Fiscal Interfederativa";

Realização de quatro workshops híbridos, com temas a serem definidos de acordo com o perfil das startups selecionadas;

Mentorias coletivas, quinzenais, durante 3 meses, conduzidas por analista de aceleração;

Premiação, em dinheiro, para as três melhores soluções em gestão interfederativa apresentadas ao final da jornada de aceleração.

Que startups estão sendo aceleradas?

1 - 4education

2 - Acqualog

3 - Atena Health

4 - Georg.ia

5 - Gestão Inteligente de Resíduos

6 - IA.I Solutions

7 - Sala do Empreendedor Online

8 - SeeWay

9 - Sued-Ficha Técnica

Quais serão as premiações?

Os três primeiros lugares ganham: R$ 25 mil para 1º lugar; R$ 15 mil para o 2º lugar e R$ 7 mil para o 3º lugar. Além disso, elas terão a possibilidade de ter suas soluções adotadas por gestores públicos municipais ou do Estado.

Quem vai escolher as startups premiadas?

Um júri composto por professores do curso de extensão, representantes da Seplag-CE, da FDR e do ecossistema de inovação do Ceará, selecionará as melhores soluções.

O programa tem outras ações além da aceleração de startups?

Sim. O já citado curso de "Gestão Fiscal e Interfederativa", ministrado no formato EAD, também foi aberto ao público em geral e teve a inscrição de 2.855 alunos. Também haverá, como mencionado, um seminário de aprofundamento do tema.

Como será o curso? Haverá certificação?

Todos os alunos que fizerem a prova até o dia 30 de abril e obtiverem nota acima de 6 receberão um certificado de 72h, que é a carga horária do curso.

E como será o seminário?

Será um grande encontro com gestores públicos estaduais e municipais, integrantes das startups aceleradas pelo projeto, e agentes do ecossistema de inovação do Ceará. Haverá a presença de palestrantes nacionais e locais, especialistas em gestão fiscal e a apresentação dos pitches das startups participantes.

Quando ele ocorrerá?

A data, local e programação do seminário serão divulgados em breve.

Fontes: FDR, Seplag-CE





