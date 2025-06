Preço da gasolina no Ceará deve cair 3%, aponta especialista

Foto: FERNANDA BARROS Petrobras anunciou queda no valor da gasolina A, de 5,6%, a partir de terça-feira, 3 de junho

Os consumidores cearenses podem esperar uma redução no preço do litro da gasolina em torno de 3% nos postos de combustível.

Isso porque a Petrobras anunciou queda no valor da gasolina A, de 5,6%, para as distribuidoras do produto, que passa a valer a partir desta terça-feira, 3 de junho de 2025. A prospecção de retração “sustentável” nas bombas é de Bruno Iughetti, consultor na área de combustíveis e energia.

Para Antônio José, assessor de Assuntos Econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), uma queda só será vista quando os estoques mudarem, em cinco a dez dias.

Na análise da média atual da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o Ceará, os valores na bomba estão no patamar de R$ 6,47, o que poderia, portanto, atingir R$ 6,27.

O representante dos postos de combustível prefere não estimar uma retração no valor, mas frisa que a maior parte da mercadoria consumida no Estado é importada.

O percentual, diz ele, é cerca de 60%, enquanto o mercado da Petrobras equivale em torno de 40% do segmento aqui no Estado.

No contexto atual, Antônio José diz que o que mais influencia o preço nas bombas é o mercado internacional e, no Ceará, há “concorrência local grande”.

“Então (o preço) fica subindo e descendo constantemente em função da prática local. É um sobe e desce constante. Quando há um excesso de produto, o preço cai. Quando o pessoal começa a sufocar, ele tem que aumentar, porque vai comendo as margens (de lucro).”

Questionado se a Petrobras pesa na composição, ele detalha que “realmente vai influenciar”, mas pode não representar “muita coisa na bomba”, complementa, sem detalhar o impacto a ser visto nos postos, da redução nas refinarias.

Iughetti avalia que o mercado de gasolina no Estado representa 50% do total de produtos comercializados e que, atualmente, importamos 20% de diesel comercializado no Brasil e 20% da gasolina.

Acrescenta, ainda, que a distribuidora Vibra (ex-BR Distribuidora e ex-subsidiária da estatal) detém 21,67% do mercado de gasolina no Ceará (market share), e que a empresa revende, ao consumidor final, a partir da compra dos produtos da Petrobras, exceto etanol anidro.

Em uma análise dos dados da ANP, particularmente sobre postos de gasolina, o Estado possui, em maioria, estabelecimentos de bandeira branca (984), seguidos da bandeira Vibra Energia (365), Raízen (212), SP (176) e Ipiranga (116).

Sobre essa especificidade, Iughetti detalha que os bandeiras brancas compram das distribuidoras que ofertam os melhores preços e que a Vibra e as outras marcas também adquirem da Petrobras.

Reajuste do preço da gasolina pela Petrobras

Conforme a estatal, o anúncio de retração da gasolina vai refletir no preço médio de venda para as distribuidoras, que passará a ser, em média, de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

Mas vale lembrar que o produto vendido pela estatal ainda é o puro, que sai diretamente das refinarias e é entregue sem a adição de álcool etílico anidro (etanol).

Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C (comum) vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 /litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro do produto.

Segundo a Petrobras, com esse reajuste, desde dezembro de 2022, o recuo de preços da gasolina para as distribuidoras chega a R$ 0,22 por litro, ou -7,3%. Já no cálculo com a inflação do período, esta queda é de R$ 0,60 por litro ou de 17,5%.

Preço do petróleo no mercado internacional e da gasolina no Ceará

Em um ano, o valor do barril de petróleo no mercado internacional variou 21,13% negativamente, custando atualmente em torno de US$ 65.

Outro dado é que, atualmente, conforme última pesquisa da ANP, entre os dias 25 e 31 de maio, o custo médio da gasolina comum no Ceará está em R$ 6,47 por litro, com o Estado registrando a segunda gasolina mais cara do Nordeste e a nona do Brasil.

Contudo, na primeira semana de maio, o combustível era comercializado por, em média, R$ 6,55, ou seja, no mês, houve uma redução de R$ 0,08.

Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 6,15 e o mais caro de R$ 6,89. No total, 122 postos de combustíveis foram pesquisados.

Fortaleza obteve a mesma média, de R$ 6,47. O município com o menor custo do combustível no Estado é Sobral (R$ 6,30). Em seguida aparece Quixadá (R$ 6,39) e Caucaia (R$ 6,45). (Colaboraram Armando de Oliveira Lima e Fabiana Melo)

