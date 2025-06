Projeto de porto seco em Quixeramobim recebe licença prévia do Governo do Ceará

Foto: Cley Roque/Marquise Infraestrutura OBRAS da Transnordestina no Ceará são i mpulsionadores para atração de novos negócios

O projeto de porto seco de Quixeramobim, a 212,24 km de Fortaleza, recebeu a licença prévia (LP) do Governo do Ceará, por meio da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Trata-se do centro logístico chamado Terminal Multimodal de Cargas Porto Seco Senador José Dias de Macedo, que teve o primeiro aval após análise técnica do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA).

Segundo a Semace, este processo é exigido para projetos que, conforme a legislação vigente, não demandam Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima).

Em suma, a LP confirma a viabilidade ambiental do projeto em sua fase de planejamento, considerando critérios como localização, zoneamento e análise preliminar de impactos e medidas de controle.

Em nota, a Superintendência explica que o próximo passo será a solicitação da Licença de Instalação (LI), que autoriza o início das obras do local, que visa conectar a movimentação de cargas entre transporte ferroviário, rodoviário e marítimo.

“Para isso, o empreendedor deverá cumprir todas as condicionantes estabelecidas na Licença Prévia, incluindo medidas de mitigação ambiental, planos de monitoramento e eventuais adequações técnicas exigidas pela Semace”, frisa o órgão estadual.

O CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, que tem no braço do grupo a Value Port Terminais Multimodais, especialmente para o porto seco no Sertão Central cearense, comemorou o andamento do empreendimento.

“Gostaria de agradecer a consultoria ambiental que fez o nosso Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) que embasou o parecer técnico da Semace: Ground Vale Compostos e Materiais Filtrantes Ltda, e seu proprietário, engenheiro Jorge, pelo minucioso trabalho e cumprimento de prazos; a assessoria da Lara Ângelo Barros da Costa, pelas incansáveis idas e vindas à Semace e ligação com todos os envolvidos no projeto”, disse.

Ele também agradeceu às secretarias estaduais envolvidas, bem como ao gabinete do governador Elmano de Freitas (PT), e à Prefeitura de Quixeramobim, na figura do prefeito Cirilo Pimenta e equipe, incluindo o secretário do Desenvolvimento Econômico, Afrânio Feitosa.

À coluna, Afrânio Feitosa detalha que a inauguração da pedra fundamental do porto seco será dia 4 de julho deste ano.

"Inclusive hoje estamos em SP (São Paulo) eu e o prefeito Cirilo Pimenta. Juntamente com representantes do Estado tivemos uma reunião com uma grande empresa brasileira de tecnologia e participando da feira DroneShow 2025."

A expectativa é atrair essa companhia que trabalha com sistema de drones para o centro logístico em Quixeramobim.

Sobre os pré-contratos com a Value Group para o porto seco, o secretário do Desenvolvimento já contabiliza 18 assinaturas. Até abril eram cerca de 12.

De marcas já conhecidas existem a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora), a Cargill e a Comerc. De prospecções do próprio município, ele frisa mediações a mais com transportadoras, construtoras e empresas de tecnologia.

"A vinda do porto seco é muito importante, porque ele é um equipamento que atrai muitos investimentos", concluiu.

Como é o projeto do porto seco em Quixeramobim

O porto seco que deve ser instalado em Quixeramobim na esteira da ferrovia Transnordestina, que cruza o município, tem raio de influência calculado em 250 km em torno da região.

Isso significa boa parte do Ceará, áreas da parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí, incluindo a região produtora de grãos.

A projeção da Value Global é que o centro logístico contribua para levar combustível mais barato para caminhoneiros que acessem a área, que contará ainda com mais de 300 rodotrens.

A área, de 362 hectares, tem a capacidade de carregar e descarregar cerca de 2.400 metros lineares. Para futuros clientes, há um espaço de 180 hectares reservado.

Sobre o investimento previsto, são cerca de R$ 652 milhões, com geração de 300 empregos diretos e 1 mil indiretos.

Primeiro porto seco do Ceará

Em suma, será o primeiro porto seco do Ceará. Conforme O POVO já noticiou em outubro, a expectativa da empresa é que a operação inicie em 2026 e obtenha faturamento anual de R$ 2,5 milhões.

A atuação da Value Global Group na operação de terminais multimodais, ou portos secos, ao longo da ferrovia Transnordestina não se limita ao Ceará. Já existem conversas para ampliação da Value Port ao Piauí.

De estrutura, o centro logístico, terá áreas para tancagem – armazenamento e distribuição de combustíveis –, grãos, minérios, contêineres, portuária, administrativa e usina solar, além de heliponto e um espaço remanescente.

A estrutura é parecida com a de regiões portuárias no Ceará, como a do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em São Gonçalo do Amarante, e a do Porto do Mucuripe, na Capital, com espaços para caminhões e silos.

O CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo, citou que o diferencial do porto seco é a economia significativa nos custos de frete, com uma redução de até 50% em comparação aos transportes rodoviários que saem do Piauí, por exemplo.

Posto de combustível e multisserviços

O intuito é oferecer aos usuários do porto seco o máximo de serviços para auxiliar na eficiência operacional e na redução de custos. Assim, o espaço contemplará serviços de:

Abastecimento de Combustível



Lubrificação e Lavagem de Veículos



Hospedagem



Alimentação



Loja de Conveniência



Lavanderia



Barbearia



Mecânica



Borracharia



Estacionamento



Entre Outros

Serão oferecidos segurança e atendimento 24 horas por dia. O posto deve atender, também, aos usuários da rodovia CE-166, segundo apresentação do secretário Afrânio.

Geração de energia renovável

O intuito do empreendimento é possuir uma estrutura 100% autossuficiente, cumprindo requisitos de ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na tradução da sigla em inglês).

O complexo contará com uma usina fotovoltaica com capacidade instalada para atender toda a sua estrutura orgânica, de parceiros e clientes. A estrutura inicial será de 448 watt-pico (kWp), em uma área de 10 mil metros quadrados, com capacidade de expansão de 10 vezes.

Serão oferecidos, também, serviços de internet, telefonia, água e esgoto, conforme apresentou o secretário Afrânio Feitosa.

Pátio de minérios

Haverá um pátio de 33 hectares destinado exclusivamente à operação de minérios, a fim de atender vários tipos de minérios e evitar contaminações.

Operações de cabotagem para cargas de grandes volumes, como cimento, calcário, gesso, sal, entre outros, também foram visualizadas por especialistas. As informações foram apresentadas pelo secretário municipal nas redes sociais.

Armazenamento de grãos e logística

A ideia é desafogar o Porto de Itaqui, no Maranhão, com armazenagem, carregamento e descarregamento de grãos e fertilizantes. “Teremos mais cargas deste tipo para o Porto do Pecém”, incluiu a apresentação.

Além de atender empresas voltadas ao comércio exterior por meio da ferrovia Transnordestina, o porto seco mira, em operação de carga fracionada, a utilização do modal aéreo no Aeroporto de Quixadá e no Aeroporto de Fortaleza.

Busca por empresas parceiras

O Value Global Group está cadastrando – pelo e-mail contato@valueglobalgroup.com – empresas interessadas em parcerias nos segmentos abaixo:

Agenciamento de carga



Despacho aduaneiro



Operadores logísticos



Operadores portuários



Postos de combustíveis



Distribuidoras de combustíveis



Trading companies de commodities



Serviços aos usuários (hotelaria, alimentação, lavanderia, limpeza, mecânica, borracharia, restaurantes, operador de internet e telefonia móvel, entre outros)

*Com informações de Ana Luiza Serrão, Armando de Oliveira Lima, Samuel Pimentel e Fabiana Melo



A transição energética e os desafios logísticos do Ceará

Mais notícias de Economia

Projeto

A projeção é que o centro logístico contribua para levar combustível mais barato para caminhoneiros que acessem a área