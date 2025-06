União libera exportação de 70 serviços pela ZPE Ceará, sem impostos

Foto: Aurélio Alves/ O POVO A AUTORIZAÇÃO das exportações de serviços é esperada desde o marco legal das ZPEs de 2021

Uma resolução aguardada há quatro anos foi publicada ontem e agora as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) têm autorização do Governo Federal para realizar a exportação de 70 serviços sem impostos.

A avaliação é que a medida facilita a instalação de data centers, a exemplo do prospectado da Casa dos Ventos para a ZPE cearense, e que o Produto Interno Bruto (PIB) e a balança comercial de serviços do Ceará cresçam, sobretudo com a venda de tecnologias de alto valor agregado para outros países.

A portaria que consta no Diário Oficial da União (DOU) define os códigos da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS). Estes são utilizados para classificar e identificar os serviços prestados no Brasil. O código vai para notas fiscais de serviço (NFS-e) e para fins de encaixe em algum tipo de tributação.

Os serviços podem ser conferidos neste link.

Entre os serviços que poderão ser exportados pelas ZPEs estão licenciamento de direitos de uso de software e sobre bancos de dados; pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas; serviços de engenharia; serviços de design e desenho industrial; e serviços de processamento e de transmissão de dados.

Com a aprovação, que, conforme o presidente da ZPE do Ceará, Fábio Feijó, estava sendo articulada desde setembro de 2024, as empresas de serviço que se instalarem nas zonas de processamento poderão se beneficiar de incentivos fiscais e administrativos, desde que suas atividades sejam voltadas exclusivamente para o mercado externo.

“A nova regulamentação amplia as possibilidades de investimentos em setores estratégicos, promovendo o crescimento de atividades exportadoras de alto valor agregado. Com benefícios fiscais robustos, segurança jurídica de longo prazo e liberdade cambial, as ZPEs oferecem um ambiente altamente atrativo para empresas globais de base tecnológica”, explica Feijó.

Sobre o assunto Portabilidade de dívidas do Crédito do Trabalhador começa nesta sexta, 6

Além dos benefícios, Feijó reforça a infraestrutura da ZPE no Ceará, ressaltando serem 16 cabos submarinos em operação, garantindo conectividade de classe mundial, e uma matriz energética renovável e competitiva.

Assim, o gestor afirma que a área de livre comércio do Estado se consolida como uma plataforma de excelência para novos negócios internacionais.

“Estamos certos de que essa conquista dialoga diretamente com a estratégia de desenvolvimento liderada pelo governador Elmano de Freitas, impulsionando o Ceará como referência em inovação, tecnologia e sustentabilidade”, frisou.

Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém, complementa que a normatização representa um avanço "fundamental" para o fortalecimento da estratégia de internacionalização e atração de investimentos.

"No Ceará, essa mudança ganha ainda mais relevância diante da infraestrutura diferenciada do Complexo do Pecém e do potencial do Estado em áreas como tecnologia, energias renováveis e comunicação. Estamos ampliando fronteiras e posicionando o Pecém como um hub logístico e industrial cada vez mais competitivo e conectado com as demandas da nova economia global”, destacou.

O POVO procurou a Casa dos Ventos para saber sobre o avanço do projeto de data center na ZPE a partir da resolução publicada ontem, mas a empresa preferiu não se pronunciar. (Colaborou Beatriz Cavalcante)

Estado abre as portas para a nova economia digital e empresas como TikTok

Um avanço estratégico para alinhar a ZPE à nova economia digital e de data centers, sobretudo com investimento em tecnologia de alto valor agregado. É assim que Eduardo neves, CEO da Unipar-Br consultoria, enxerga a publicação dos 70 serviços pelo Governo Federal. Já Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI), frisou o potencial de empresas de base tecnológica poderem se instalar na zona de exportação.

"Um exemplo é o anúncio público de que o TikTok quer instalar um mega data center no Pecém, dentro da ZPE (parceria com Casa dos Ventos). É uma indústria estrangeira, mas mostra que temos potencial para atrair grandes projetos", disse ao O POVO, durante o evento Seminário Política Industrial para o Setor de TICs, realizado ontem na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). "O Estado e o Governo Federal oferecem incentivos para essas empresas. Então, deixamos o convite: venha com sua nova empresa para o Ceará."

Na avaliação de Neves, o Ceará vai se transformar em hub de serviços digitais. "Se a gente alcança esse mundo digital, a gente vai crescer numa velocidade gigantesca". Outro ponto levantado por ele é que o Estado tem as melhores condições de vento e sol para produzir energia, visto que serviços de inteligência artificial e data centers demandam muito da matriz energética.

"A aprovação foi uma grande luta e desafio nosso dessa época. Éramos a única ZPE em funcionamento e os únicos que sentiam... Ou sabíamos das grandes demandas e necessidades para o regime de ZPE funcionar a contento no Brasil", finalizou. (Colaborou Mariah Salvatore)

Benefícios oferecidos pela ZPE

As empresas que se instalam em uma ZPE têm acesso a tratamento tributário, cambial e administrativo especiais, conforme a Lei Federal nº 11.508/2007, assim como a Lei Federal nº 14.184/2021. Além disso, esses empreendimentos contam com segurança jurídica e procedimentos burocráticos simplificados. Confira alguns dessas vantagens exclusivas que só uma Zona de Processamento de Exportação pode oferecer:

BENEFÍCIOS GERAIS

Liberdade Cambial

As empresas podem manter no exterior, permanentemente, 100% das divisas obtidas nas suas exportações; fora de uma ZPE, essa faculdade não é garantida em lei, dependendo da resolução do Conselho Monetário Nacional.

A possibilidade de realização de investimentos, aplicações financeiras ou pagamento de obrigações do exportador com recursos mantidos no exterior.

Redução do impacto da variação cambial das operações realizadas com empresas do Exterior.

Dispensa de Licenças

Dispensa de licenças ou autorizações de órgãos federais nas operações de comércio exterior, que não sejam associadas aos controles de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional ou de proteção ao meio ambiente.

Segurança Jurídica

Os benefícios concedidos são garantidos pelo período de 20 anos (prorrogável), independentemente de alterações futuras na legislação ou mudanças políticas e econômicas a que o País estiver suscetível.

Fim do Compromisso Exportador

Extinção do compromisso exportador que limitava o faturamento para o mercado interno a 20%.

Na venda para o mercado interno, será necessário pagamento de todos os tributos suspensos na aquisição dos seus respectivos insumos, o que não implicará na renúncia ao regime.

BENEFÍCIOS FISCAIS

Federal

Incidentes na aquisição de bens, insumos e serviços oriundos do Mercado Nacional: suspensão de IPI; Confins; e PIS/Pasep.

Incidentes na aquisição de bens, insumos e serviços oriundos do Mercado Externo: suspensão de II; AFRMM; IPI; Confins Importação; e PIS/Pasep Importação.

Estadual

Isenção do ICMS (Decreto Estadual 33.251/2019):

Nos bens e mercadorias para utilização em processo de industrialização de produtos a serem exportados;

Na prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual;

No diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado.

OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS

Federal

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE): redução de até 75% do IRPJ.

Estadual

Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI): Incentivo de até 75% de isenção do ICMS próprio, gerado na produção industrial, por 10 anos, (prorrogáveis)

Programas:

PROVIN – Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Industrial

PCDM – Programa de Incentivos às Centrais de Distribuição de Mercadorias

PIER – Programa de Incentivos da Cadeia Produtiva Geradora de Energias Renováveis

PROADE – Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos (99%)

FDCV – Fundo de Desenvolvimento do Comércio Varejista

IMEMPI – Importações de Máquinas e Equipamentos e de Matéria Prima e Insumos

Municipais

Possibilidade de redução do ISS e IPTU

RESUMO DOS BENEFÍCIOS

ZPE: 20 anos de benefícios (prorrogáveis) Serviços, Insumos e Ativos

Tributos Importação

Suspensos: II, IPI, PIS/Pasep-Importação, Cofins-Importação, AFRMM

Isentos: ICMS (Produto), ICMS (Frete)

Tributos Mercado Interno

Suspensos: IPI, PIS/Pasep, Cofins

Isentos: ICMS (Produto), ICMS (Frete), ICMS (Difal)

Liberdade Cambial e possibilidade de acumular outros benefícios.

Fonte: ZPE-CE