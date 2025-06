Beach Park prevê novo hotel e expansão do parque Arvorar nos próximos 5 anos

Foto: Arnaldo Dantas/Divulgação PARQUE Arvorar, em Aquiraz, teve a inauguração oficializada

O grupo Beach Park prevê a expansão do parque Arvorar, inaugurado nesta terça-feira, 10, na Vila Terra Brasilis, em Aquiraz (CE), como parte da estratégia de diversificação do portfólio da empresa nos próximos cinco anos.

Além disso, está em andamento a construção de um novo hotel no entorno do empreendimento, com previsão de entrega em 2025. O objetivo é integrar as novas atrações ao complexo turístico já operado pela marca na região de Porto das Dunas.

Parque Arvorar, em Aquiraz-CE Crédito: Arnaldo Dantas/Divulgação

A nova atração, voltada à educação ambiental e ao turismo de experiência, foi construída com investimento de R$ 30 milhões e já opera desde o início de 2024 em regime de pré-abertura.



Com foco em roteiros imersivos e experiências na natureza, o Arvorar ocupa uma área próxima aos resorts do grupo e reúne cerca de 250 animais em espaços de observação e vivência.

A estrutura conta com três aviários, trilhas suspensas, passarelas nas copas das árvores e uma “casa do passarim”, estrutura elevada com quatro andares. A operação conta com equipe fixa de cerca de 70 profissionais, entre biólogos, educadores, zootecnistas e veterinários.



Inauguração oficial do Parque Arvorar, em Aquiraz Crédito: Roni Vasconcelos/Grupo Beach Park/Divulgação

De acordo com o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, a área atual já foi projetada com espaço para crescimento.



“Existem áreas para expansão, mesmo que eu não saiba de cabeça a metragem exata. Um parque nunca está pronto — a gente sempre está fazendo algo novo”, destacou ele.



A gerente do parque, Leanne Peixoto, confirmou que o projeto prevê novas trilhas e roteiros com espécies diferentes ao longo dos próximos anos. Áreas internas, atualmente sem acesso ao público, já estão sendo mapeadas para essas futuras etapas de ampliação.



“Desde o início, o planejamento do parque considerou uma projeção de cinco anos. Algumas áreas já são preparadas para receber novas atrações com base no comportamento do público e nas diretrizes de manejo ambiental.”



Parque Arvorar, em Aquiraz-CE Crédito: Arnaldo Dantas/Divulgação

A proposta do Arvorar marca a entrada do grupo em um segmento diferente do tradicional parque aquático. A expectativa da empresa é fortalecer a atuação no turismo de experiência e ampliar a presença em atividades educativas e de conservação ambiental, incluindo parcerias com ONGs locais, como a Associação Caatinga e a Aquasis.

O parque Arvorar funciona de quinta a domingo, das 9h às 17h, com ingressos vendidos online. O acesso está incluído para hóspedes dos resorts do grupo, que contam com serviço de transfer até o local.

