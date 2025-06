Custo da construção civil no Ceará tem a 4ª maior alta do Brasil; confira

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 14-01-25: O custo que mais aumentou no mês foi o de materiais (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO)

Com alta de 0,62% em maio, o custo da construção por metro quadrado (m²) no Ceará, foi o quarto que mais aumentou no Brasil, atrás apenas de Pernambuco (2,88%), Rio Grande do Sul (0,74%) e Rio de Janeiro (0,66%).

No Estado, o valor cobrado chegou a R$ 1.707,71. O índice foi maior do que o registrado nacionalmente (0,43%), com uma diferença de 0,19 ponto percentual (p.p.).

Os dados, divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e consideram a desoneração da folha de pagamento das empresas do setor. Confira no fim desta matéria a variação do custo da construção de cada Unidade Federativa (UF) em maio.

Conforme a pesquisa, do custo total da construção, R$ 1.056,76 são relativos aos materiais, responsável pelo aumento da taxa registrada no mês, e R$ 650,95 à mão de obra (se manteve estável).

Outro ponto trago pelo levantamento, é a variação do acumulado do ano, ou seja, de janeiro a maio. Nesse recorte, a variação no preço do m² foi de 2,64%, também mais alto que a nacional, que, no período, foi de 2%.

Cenário nacional da construção civil

Em maio, o custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.818,64, passou em maio para R$ 1.826,53, sendo R$ 1.051,98 relativos aos materiais e R$ 774,55 à mão de obra. A alta foi de 0,43%.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,51%, enquanto a da mão de obra aumentou 0,33%.

No que concerne aos resultados regionais, todas as UFs registraram aumento no valor cobrado pelo m² no mês, a maior alta foi em Pernambuco, com 2,88%.

Confira abaixo a variação do custo da construção de cada UF em maio

Pernambuco: 2,88%

Rio Grande do Sul: 0,74%

Rio de Janeiro: 0,66%

Ceará: 0,62%

Amapá: 0,51%

Roraima: 0,44%

Goiás: 0,44%

Maranhão: 0,41%

Piauí: 0,38%

Rio Grande do Norte: 0,33%

São Paulo: 0,32%

Sergipe: 0,31%

Bahia: 0,3%

Pará: 0,28%

Espírito Santo: 0,27%

Paraná: 0,2%

Amazonas: 0,17%

Santa Catarina: 0,17%

Rondônia: 0,17%

Acre: 0,15%

Alagoas: 0,13%

Distrito Federal: 0,13%

Paraíba: 0,09%

Minas Gerais: 0,07%

Mato Grosso: 0,03%

Mato Grosso do Sul: 0,01%

