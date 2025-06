Preço Comparado: presentes do Dia dos Namorados variam até 3.300% em Fortaleza

O Dia dos Namorados costuma ser um grande motivador do comércio e do setor de serviços. Neste ano, os presentes podem variar até 3.300% para um mesmo item na Capital, conforme o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Foram pesquisadas 48 opções, entre produtos e serviços, para a referida data, em estabelecimentos da Capital, no dia 2 de junho. Com base nos dados, a Central de Dados do O POVO+ analisa o levantamento, por meio do projeto Preço Comparado.

No catálogo, há opções de presentes para todos os bolsos, indo de R$ 18 a R$ 11.899. E estão distribuídos nas seguintes categorias: celulares, floricultura, cestas de café da manhã e motéis. Este último, portanto, apresentou a maior diferença de preços no levantamento.

Para a suíte especial, o menor valor encontrado foi de R$ 28, no Le Baron, e o maior de R$ 977, no Assahi, ou seja, mais de 3.389% de alternação. No caso da simples, este percentual chega a 861,11%, com o mais barato sendo encontrado também no Le Baron, por R$ 18, e o mais caro no Dragon Motel, a R$ 173.

Leia mais Ceará tem a segunda gasolina mais cara e o diesel mais caro do NE

Mercado Livre, Shopee, data center, indústrias de lácteos e de drones são apostas para Quixeramobim

Ceará prepara novos voos com a Gol para este mês, diz Eduardo Bismarck Sobre o assunto Ceará tem a segunda gasolina mais cara e o diesel mais caro do NE

Mercado Livre, Shopee, data center, indústrias de lácteos e de drones são apostas para Quixeramobim

Ceará prepara novos voos com a Gol para este mês, diz Eduardo Bismarck

Conforme Eneylândia Rabelo, presidente do Procon Fortaleza, esta desproporção é causada pela liberdade do mercado, de definir seus próprios preços. No entanto, alerta o consumidor para ficar atento ao aumento de forma abusiva.

"Quando a gente fala dessa variação de preço, estamos comparando de uma loja para outra. Agora, por exemplo, se fosse na mesma loja — um dia aquele produto estava em um valor, no dia seguinte ele aumentou — e for constatado um aumento abusivo de preço, essa loja pode ser penalizada por essa prática."

Smartphones vão de R$ 549 a R$ 11.899,00

​

Nesse sentido, orienta que o consumidor registre essas denúncias ou pela central de atendimento (telefone 151) ou presencialmente em alguma das sedes do órgão, presentes em diversos bairros de Fortaleza.

"É importante que ele anote a data, o preço do produto, e traga uma descrição detalhada do item. Quanto mais informação, melhor para a apuração do possível aumento abusivo."

Também foram pesquisados os valores dos celulares nas lojas físicas e virtuais. Em compras presenciais, o Smartphone Samsung Galaxy A06 128 GB apresentou a maior variação (60,11%). O menor preço encontrado para este modelo foi R$ 549, na Magazine Luiza, e o maior foi R$ 879, no Laser Eletro.

Foto: Samuel Setubal Foram pesquisadas 48 opções, entre produtos e serviços, para a referida data, em estabelecimentos da Capital, no dia 2 de junho



Considerando os comércios virtuais (e-commerces), o percentual atingiu a casa dos 90% para o modelo Smartphone Samsung Galaxy A15 5G 128 GB. O modelo mais caro foi encontrado no site da Império, por R$ 1.899, e o mais em conta no portal da Riachuelo, por R$ 999.

Em relação às flores (buquê com 12 unidades), a diferença de valor fica 67,61%. O menor encontrado para buquês de cores variadas foi R$ 176, na Sueli Floricultura, e o maior R$ 295, na Bem Me Quer Flores. Os números e locais são os mesmos para as de cor vermelha.

Valores dos buquês em floriculturas de Fortaleza

​





Por fim, ainda são levantadas as quantias das cestas de café da manhã, com uma variação de 58,83% para as simples e 90,91% para as especiais.

No caso da primeira, o menor preço foi R$ 169,99, na Floricultura Maraponga, e o maior R$ 270, na Bem Me Quer Flores. Já a segunda oscilou entre R$ 220, também na Floricultura Maraponga e R$ 420, na Paraíso das Mensagens - Floricultura.

Valor das cestas de café da manhã

​

Valor de suítes de motéis em Fortaleza

​

O que fazer caso precise trocar o meu presente?

E se o presente precisar ser trocado por algum motivo? Eneylândia Rabelo, presidente do Procon Fortaleza, explica que a política possui regras específicas e varia conforme o local.

Por exemplo, nas lojas físicas, o empreendimento não é obrigado a mudar o produto por questões de cor, tamanho, modelo ou gosto. Exceto se ele estipular requisitos próprios ou apresentar algum defeito.

Porém, para as vendas em sites, o método é outro: em qualquer compra, o consumidor possui o direito de arrependimento, ou seja, devolver ou trocar em um prazo de até sete dias após a entrega.

"Existe essa diferenciação justamente porque o consumidor não está verificando aquele item de forma presencial. Isso tudo é para produtos que não têm defeito. Então, é importante que o consumidor, nesse período, observe a política de troca da loja", ressalta Eneylândia.

Foto: Valeria Boltneva Diferença de valor entre os buquês é de 67,61%

Além disso, alerta os consumidores em relação às compras on-line. Um dos fatores que é preciso ficar atento para não cair em golpes é desconfiar caso o preço esteja muito abaixo do mercado.

"Hoje a gente sabe que, pela internet, existem diversos golpes. Então, quando for comprar pela internet, é importante observar se o site é confiável, se existe CNPJ, canais de comunicação, telefone, e-mail, endereço da loja física. Ver se aquele site já é conhecido, se a própria pessoa ou familiares já costumam comprar ali."

Também aconselha dar preferência ao pagamento com cartão de crédito virtual, visto que serve só para aquela compra. "Depois, os dados podem ser descartados pelo consumidor, evitando que aquele cartão seja reutilizado. E, quando você cai num golpe e paga por Pix, a gente sabe que existe a possibilidade de aquele valor não ser ressarcido."

Como economizar com o presente?

Para o economista Alex Araújo, a pesquisa de preços é a melhor ferramenta mais poderosa para o consumidor diferenciar uma variação sazonal de um aumento abusivo durante o Dia dos Namorados.

"É natural que produtos com alta demanda pontual, como flores, chocolates e perfumes, apresentem alguma elevação de preço nessa época. Isso ocorre porque a oferta de certos itens não é tão elástica, ou seja, não consegue acompanhar o pico de procura de forma instantânea."

Foto: Alexander Mass Foram pesquisadas 48 opções, entre produtos e serviços, para a referida data, em estabelecimentos da Capital, no dia 2 de junho

Outro ponto ressaltado é a inflação e o elevado nível de comprometimento da renda com o pagamento de dívidas, que corroem o poder de compra.

"A educação financeira é essencial em todo processo de consumo, e não é diferente nas datas comemorativas. O planejamento orçamentário, o cuidado com as dívidas, a pesquisa de preços e disponibilidade de alternativas são fundamentais para que o consumo não traga problemas futuros para os consumidores."

Por isso, orienta um maior planejamento e alternativas. "Se o preço do item desejado estiver exorbitante, pode-se considerar outras opções de presentes ou experiências que também celebrem a data, mas que não comprometam o orçamento."



A ideia é compartilhada pela presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, que ressalta a importância de busca detalhada, especialmente em lojas virtuais. Hoje, existem sites que mostram o histórico de preços daquele item e a evolução ao longo do tempo.

Assim, reforça também que o Preço Comparado pode ser utilizado como um método de pesquisa para economizar tempo e dinheiro na hora de fazer sua escolha.

"Quem deseja dar flores ou cesta de café da manhã, por exemplo, pode usar a nossa pesquisa como ferramenta. Ela serve como comparativo de preços. Mesmo que o consumidor não compre nas lojas onde a pesquisa foi feita, pelo menos ele tem um parâmetro de valores para se orientar."



Redução de impostos sobre alimentos é solução efetiva para o problema? | O POVO News

Mais notícias de Economia