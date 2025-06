Dia dos Namorados: 80% dos bares e restaurantes do CE esperam faturar mais

Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial Dia dos Namorados desperta expectativas de alta no faturamento em bares e restaurantes

O Dia dos Namorados desperta boas expectativas para os bares e restaurantes do Ceará, segundo atesta pesquisa da Associação que representa o setor, a Abrasel.

Na data, comemorada dia 12 de junho, 80% dos estabelecimentos projetam faturar mais do que no ano passado, enquanto outros 20% dizem esperar uma estabilidade no faturamento.

"O Dia dos Namorados traz otimismo, com 80% dos empresários projetando aumento no faturamento. Isso mostra a força das datas comemorativas para o setor", destaca Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.

Quanto os bares e restaurantes esperam faturar?

A pesquisa também estimou quanto os bares esperam faturar na próxima quinta-feira, 12. Os percentuais variam entre 5% até acima de 30%. Confira:

5% estimam aumentar o faturamento acima de 30%

12% estimam aumentar o faturamento entre 21% e 30%

16% estimam aumentar o faturamento entre 11% e 20%

19% estimam aumentar o faturamento em até 5%

28% estimam aumentar o faturamento entre 6% e 10%

Situação financeira e inflação

Mesmo com boas expectativas para a próxima data comemorativa, os bares e restaurantes do Estado não tem situação financeira confortável, de acordo com os dados da pesquisa da Abrasel.

O levantamento aponta que 42% delas registraram lucro em abril, enquanto 32% operaram na estabilidade e 25% amargaram prejuízo no período.

"A situação ainda é delicada, onde 58% das empresas não conseguiram ter lucro em abril e 34% não conseguiram nem repassar a inflação ao cardápio", lamenta o presidente da Abrasel no Ceará.

Sobre a inflação, ele se refere ao repasse nos últimos 12 meses, quando 61% dos bares e restaurantes conseguiram ajustar os preços conforme ou abaixo da inflação.

De acordo com a pesquisa, apenas 5% reajustaram o cardápio acima da inflação do período.



