Setor de eventos estima impacto de R$ 119 mi na economia

No primeiro semestre de 2025, o setor de eventos captou e apoiou 18 negócios para o Ceará e estima um impacto de R$ 119 milhões na economia, conforme o balanço divulgado pela fundação independente Visite Ceará nesta sexta, 13.

Conforme a presidente da entidade, Clarisse Linhares, este ano apresenta um bom ritmo de crescimento no turismo, após anos de recuperação da pandemia.

“A gente tem tido excelentes números e resultados. Julho promete ter uma alta estação muito boa para o turismo. E o mais importante: os principais pilares são a quantidade de eventos, a ocupação da hotelaria e a quantidade de voos.”

No entanto, avalia que a malha aérea ainda é um desafio do setor, pois é um pilar para atrair eventos e entende que é necessária uma maior promoção do Estado como destino turístico. Outra questão apontada é a quantidade de leitos.

“O incentivo ao aumento de leitos em Fortaleza é um desafio. A gente vem de uma série de hotéis fechando. Mas é só esse conjunto funcionando: ocupação alta, voo bom, cidade preparada, centro de eventos… Com isso, os empresários e os investidores tendem a querer investir novamente no Ceará. Então, estamos otimistas também, apesar desse cenário”, finaliza Clarisse Linhares.

Nesse sentido, a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra, explica que, por melhor que seja o destino e o trabalho de divulgação e capacitação, não adianta de nada se as pessoas não tiverem como chegar com mais facilidade no local.

“Como temos realmente uma malha aérea inferior ao que deveríamos — e precisamos —, logicamente o custo se torna mais alto e isso dificulta realmente. Só que a gente está vendo que está havendo crescimento, retorno dos voos, com um frequente trabalho dos nossos secretários, tanto no âmbito municipal quanto estadual.”

Para a alta temporada de julho, por exemplo, há uma expectativa de que a ocupação hoteleira chegue a 80%, impulsionada por eventos como Fortal e Evangelizar. Além disso, no segundo semestre, a ideia é que haja um crescimento maior do que em 2024.

“Temos muitos eventos grandes confirmados para o segundo semestre — eventos para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. São congressos médicos, são feiras. Fora o lazer, que a gente sabe que cresce a cada dia. Então, o segundo semestre com certeza vai ser superior aos dos anos passados.”

Lançamento da 6ª edição do Conexões do Turismo

Ainda houve o lançamento da 6ª edição do Conexões do Turismo, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2025, no Centro de Eventos do Ceará.

Haverá palestras e painéis estratégicos com insights sobre as tendências do turismo e oportunidades para impulsionar o mercado, além da rodada de negócios para a conexão direta entre fornecedores do destino e potenciais compradores.

De acordo com a diretora-executiva do Visite Ceará, Suemy Vasconcelos, a expectativa é de um público entre 300 e 500 participantes. Também ressalta que os visitantes terão uma imersão no turismo cearense.

“A gente entende que não adianta só levar o destino para lá. É preciso que essas pessoas venham vivenciar o destino. Quando a gente conhece o que a gente vende, a gente vende com mais facilidade do que quando só vê em apresentação. Então, a ideia é que essas pessoas venham, possam passar três dias de imersão no nosso destino.”

