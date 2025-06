Com previsão de 100 novos empregos, fábrica de calçados abrirá nova unidade no Ceará

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará O governador do Estado realizou o anúncio em suas redes sociais

Com a previsão de gerar 100 novos empregos diretos até o fim de 2025, a empresa Sugar Shoes abrirá nova fábrica no Ceará, no município de Pedra Branca, distante 263,13 km de Fortaleza.

A informação foi dada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira, 18. Em suas redes sociais, ele informa que a ação é resultado da "política de incentivo ao crescimento das empresas que escolhem o Ceará para investir".

"Nós fizemos aqui uma reunião para garantir as condições necessárias para que ela (empresa) possa fazer essa ampliação com o galpão que a prefeitura, de maneira muito zelosa, procurou e negociou. Estamos vendo um encaminhamento para o aluguel dele para que a empresa possa se instalar até o momento que possa ser construído um (novo) galpão e ela possa inclusive ampliar ainda mais", explicou.

A prefeita de Pedra Branca, Ivoneth Braga (PT), também reforçou esse esforço para trazer a fábrica para a Cidade.

"A gente realmente está garantindo a vinda da empresa ao município de Pedra Branca, a gestão está aberta e se Deus quiser nós vamos gerar mais empregos para o nosso povo", informou.

A criação de novos empregos também foi ressaltada por Elmano, que afirmou que espera que a empresa comece, em um futuro próximo, a selecionar e treinar pessoas para trabalhar.

O empreendimento, atualmente, já possui outra unidade no Estado, em Solonópole, distante 278,78 km da Capital. Lá, segundo o informado pelo governador, são empregados mais de 1.600 cearenses.



