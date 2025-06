Construtoras do Ceará lançam projeto para automatizar obras e cortar custos em até 20%

Foto: FÁBIO LIMA PARA Emanuel Capistrano, a ideia surge em um momento de escassez de mão de obra

A Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon Ceará) lançou nesta terça-feira, 24 de junho, um projeto de automatização do setor para reduzir custos. Segundo o presidente do órgão, Emanuel Capistrano, pode diminuir em até 20%, a depender de cada projeto.



O principal objetivo é mudar a maneira como as edificações são erguidas no Brasil, priorizando a fabricação de componentes fora do canteiro de obras, como kits hidráulicos e elétricos, para posterior montagem, uma prática já consolidada em países como o Japão.

“Essa economia deverá ser repassada ao consumidor final, tornando a construção mais viável. A longo prazo, à medida que a produção ganhar escala, a redução de custos será ainda mais notável.”

Para Emanuel Capistrano, a ideia surge em um momento de escassez de mão de obra, um problema que também afeta outros setores da indústria e tem causado até paralisação de obras.

“Nós não conseguimos mais renovar os nossos profissionais. Tá difícil encontrar. E esse início desse projeto vai possibilitar você reduzir muito a quantidade de material, porque você já faz fora do canteiro, com poucos profissionais, e leva apenas para instalar.”



Por outro lado, Gilberto de Freitas, diretor-geral do Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações (Itie), entende que os jovens de hoje não se sentirão atraídos por métodos arcaicos com betoneira, andaime e tapume, mas sim por tecnologias.

“O modelo de construção offsite propõe uma reorganização da cadeia produtiva, migrando de uma lógica de fabricar, construir e montar. Em vez de operários carregando pedras no canteiro, haverá profissionais especializados fabricando componentes em galpões e centros de produção. Isso não se trata de reduzir a mão de obra, mas de reinventar as relações de trabalho e atrair novos talentos para o setor.”



Menor tempo de obra e pouco desperdício

Outro ponto ressaltado por Gilberto de Freitas é o menor tempo de obra. “Normalmente, a construção offsite reduz pela metade o prazo. Quando você realmente faz os projetos, você organiza a cadeia produtiva”, explica.

No caso da construtora J.Simões, que já vem adotando o modelo OffSite Park, consegue antecipar o prédio em cinco a seis meses com menos da metade da mão de obra que normalmente se usaria sem a tecnologia.

Conforme o sócio fundador, José Simões Filho, com a tecnologia, há um ganho de tempo. “E tempo é muito dinheiro. Hoje você consegue construir um prédio em menos tempo se você tiver muita tecnologia, um processo construtivo eficiente.”



Há ainda uma minimização de resíduos, que traz problemas ambientais e financeiros. Segundo o diretor-geral do Itie, Gilberto de Freitas, o percentual chega a 95%, com redução do desperdício.

Como funcionará o Offsite Park Ceará?



Inicialmente, o projeto começará com a fabricação de kits hidráulicos e elétricos fora do canteiro de obras, que serão levados prontos para instalação. A ideia é evoluir para a produção de banheiros, cozinhas e fachadas. Logo depois, seriam montadas as edificações completas.

O ponto de partida será um galpão disponibilizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na unidade do Senai da Barra do Ceará, na Avenida Francisco Sá.

A longo prazo, de acordo com Emanuel Capistrano, a meta é adquirir um terreno maior na Região Metropolitana de Fortaleza para construir galpões próprios, onde diversas empresas associadas poderão se instalar.

FGTS aprova nova faixa do Minha Casa, Minha Vida para quem ganha até R$ 12 mil

Mais notícias de Economia