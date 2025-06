PIB do Ceará cresceu 4,18%, acima da média nacional no 1º trimestre de 2025

Foto: JÚLIO CAESAR AGROPECUÁRIA foi o setor que mais influenciou o resultado do PIB

O Produto Interno Bruto do Ceará (PIB) cresceu 4,18% nos três primeiros meses de 2025 ante igual período do ano passado, acima da média nacional de 2,9% neste mesmo trimestre. O destaque foi para a agropecuária, com alta de 18,43%. Setores de serviços (3,41%) e indústria (2,87%) também avançaram.

Para o fechamento do ano, a nova previsão de crescimento da economia cearense é de 2,78%, superando a estimativa para o Brasil, de 2,20%. Em dezembro de 2024 e em março deste ano, esperava-se que o Estado fosse encerrar 2025 com alta de 2,51%

Os dados preliminares foram adiantados pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais. “Esse resultado é fruto de muito trabalho e parcerias com o setor produtivo, para garantir desenvolvimento que gera empregos e oportunidades para os cearenses. Seguimos firmes rumo a um Ceará cada vez mais forte!”, complementou.

Detalhamento da economia cearense foi realizado às 14 horas desta quarta-feira, 25 de junho, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Evolução das previsões do PIB para 2025

Conforme o apresentado no acumulado dos últimos quatro trimestres ante igual período do ano anterior, o salto no Estado de 6,33% também ficou acima da média brasileira, de 3,5%. Agropecuária se repetiu com o maior crescimento (25,47%), seguido do setor de industrial (8,69%) e o de serviços (4,37%).

Na passagem do 4º trimestre de 2024 para o 1º de 2025, a economia cearense ficou estável em 0,92%, com o País apresentando média superior (1,4%). Aqui os índices foram de 5,41% na agropecuária, queda de 1,08% na indústria e alta de 0,38% em serviços.



Taxas de Crescimento (%) do Ceará e Brasil no 1º Trimestre de 2025 (*)

Sobre os números, o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, analisa que a união entre o público e o privado têm contribuído na geração de empregos e oportunidades no Estado.

Vale lembrar que, no acumulado do primeiro trimestre de 2025, ocorreu um saldo positivo de 3.608 vagas, resultante da criação nos setores da indústria (+2.579 vagas) e serviços (+1.445 vagas) mais as perdas na agropecuária (-416 vagas).

Porém, o Ipece evidencia que o mercado de trabalho local desacelerou no ritmo de geração do trabalho formal no primeiro trimestre de 2025, especialmente quando comparado aos trimestres dos anos anteriores.

Agropecuária no Ceará

Conforme análise do Ipece, o agro avançou no primeiro trimestre frente a igual período do ano anterior devido a chuvas, que contribuíram para obter melhor rendimento das culturas de sequeiro.

Para se ter ideia, o volume d'água encerrou o ano de 2024 com 43,2% do total da capacidade do Estado, e, em março, o percentual aumentou para 51,4%.

“A segurança hídrica favorece para os agricultores fazerem melhor o planejamento de plantio das culturas irrigadas, a exemplo da fruticultura”, destacou o Instituto estadual.

“O setor foi influenciado principalmente pelas atividades agrícolas, puxado pela boa colheita de milho, feijão e fava”, complementou em apresentação.

Outro ponto levantado é que na produção de frutas o rendimento foi maior em várias culturas, a destacar melão e melancia, além de colheita maior de tomate, alface e pimentão.

Incentivos que entram na conta são as exportações de frutas no primeiro trimestre de 2025, com alta de 53% ante o primeiro trimestre do ano anterior. Lideram as comercializações de melões, castanha de caju e melancia.

E a pecuária foi mais um auxílio no crescimento do setor, influenciada pelas atividades de galináceos, ovos e suíno.

Indústria cearense

Na análise da indústria, o trimestre inicial de 2025 foi avaliado como de retomada do bom desempenho.

“A despeito do ritmo menos intenso do que o registrado nos trimestres anteriores, algo já esperado, a atividade segue na sua evolução iniciada ainda no final do ano de 2023”, informou o Ipece.

No trimestre encerrado em março de 2025, em relação ao mesmo do ano anterior, a expansão do Valor Adicionado Bruto (VAB) da atividade industrial, em termos reais, foi de 2,87%. Neste início de ano, bem como ao longo de 2024, indústria da transformação e da construção foram as principais contribuições no Ceará.

Janeiro a março de 2025 são pontuados na atividade da transformação, em termos reais, devido ao salto de 4,28% na comparação com igual período do ano anterior.

“O desempenho materializa a continuidade e a manutenção da dinâmica de crescimento observada desde o ano anterior, além da expansão da produção em atividades relevantes para a manufatura cearense, como metalurgia, alimentos, têxteis e produtos químicos.”

Apenas na construção, o primeiro trimestre de 2025 teve variação positiva de 3,27% ante 2024, sustentada pela continuidade dos investimentos públicos e privados.

Setor de serviços do Ceará

Por último, o setor de serviços cearenses (+3,41%) no primeiro trimestre comparado a igual período do ano passado tem como explicação, sobretudo, a performance das atividades de serviços prestados às famílias e associativos (+6,65%); comércio e serviços de manutenção e reparação de veículos automotores (+6,43%); transporte, armazenagem e correios (+5,92%); serviços financeiros (+3,41%); e serviços de alojamento e alimentação (+3,26%).



Com peso de 24% na economia do Estado, a administração pública apresentou um crescimento de 1,21%, respondendo por 31% da produção do setor de serviços estadual.

Evolução do PIB Anual Ceará e Brasil (%)

Quais são os estados que calculam o PIB

Além do Ceará, mais onze estados brasileiros realizam o cálculo do PIB, indicador que mostra a tendência do desempenho da economia no curto prazo, e utilizam a mesma ponderação das Contas Regionais:

Alagoas

Amazonas

Bahia

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Paraná, Pernambuco

Rio Grande do Sul

São Paulo

Resultado é calculado com base nos indicadores dos três setores: agropecuária, indústria e serviços e desagregados por suas atividades econômicas.

O Ipece ressalta que, como evidencia somente uma tendência de crescimento ou arrefecimento da economia, as informações e resultados são preliminares e sujeitos a retificações, quando forem calculadas as Contas Regionais definitivas, em conjunto com o IBGE e as 27 Unidades da Federação.



Como foi o PIB do Brasil

Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB brasileiro teve alta de 2,9%, na décima sétima taxa positiva consecutiva. A agropecuária também foi destaque, com crescimento de 10,2%.

Esse resultado do setor se deu, principalmente, pela atuação de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre e pela produtividade,

Em mesma base de avaliação, a indústria cresceu 2,4% e o valor adicionado dos serviços 2,1%. Já, no que concerne ao acumulado de 12 meses, a economia brasileira cresceu 3,5%.

Já o PIB do País ante o quarto trimestre de 2024 avançou 1,4%. Estes dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (Com Agência Brasil)

