Obras dos espigões da Beira-Mar começam em julho, diz consórcio

Foto: Divulgação/SDE Projeto arquitetônico do Píer Ideal, primeiro dos novos espigões da Beira-Mar de Fortaleza. Estrutura será voltada para lazer e gastronomia, com três restaurantes e atrações integradas à orla

O início das obras dos espigões da Avenida Beira-Mar de Fortaleza foi confirmado para julho de 2025. A informação é do Consórcio Pier Beira-Mar, formado pelas empresas Beach Park e Social Clube, que aguarda apenas a liberação dos alvarás por parte da Prefeitura de Fortaleza para dar início à execução da primeira estrutura, o Píer Ideal. O investimento previsto é de R$ 23 milhões.



A proposta é transformar os espigões em pontos de lazer, gastronomia e convivência à beira-mar. A concessão, assinada em agosto de 2023, é válida por 16 anos e envolve os espigões da Rui Barbosa e da Desembargador Moreira, que juntos somam mais de 8 mil m² de área útil.



Espaços para lazer, turismo e integração urbana



A revitalização inclui três restaurantes de médio e grande porte, além de espaços como carrossel, torre de queda livre, fonte interativa, quiosques e lanchonetes. A operação será dividida entre as duas empresas do consórcio: o Beach Park ficará responsável pelo espigão da Desembargador Moreira, enquanto o Grupo Social Clube comandará o da Rui Barbosa.



O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Antônio José Mota, confirmou à rádio O POVO CBN, em fevereiro deste ano, a presença de marcas consolidadas do setor gastronômico de Fortaleza nos novos equipamentos, como o Santa Grelha, o Ryori, e o La Pasta Gialla.



Próximos passos e impacto local



Ainda não há confirmação sobre o cronograma oficial de execução nem sobre as possíveis interdições na orla durante as obras. A expectativa do consórcio é entregar os espaços de forma escalonada, com intervalos de seis meses entre as fases, ao longo de dois anos.



O POVO aguarda retorno da Prefeitura de Fortaleza sobre o estágio de liberação dos alvarás e mais detalhes do cronograma oficial.







O edital de concessão prevê que o acesso ao equipamento deverá permanecer gratuito