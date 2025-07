Aeroporto de Fortaleza terá mais 23 voos semanais para a alta estação

Foto: JÚLIO CAESAR O Aeroporto de Fortaleza tem voos regulares para seis países

O Aeroporto Internacional de Fortaleza ampliará a sua malhará aérea e terá mais 23 voos semanais ao longo do mês de julho, para a alta estação.

Conforme a Fraport, empresa que administra o local, as novidades reforçam a relevância do terminal como ponto de partida para viagens regionais, nacionais e internacionais, acompanhando o crescimento da demanda típica do período.

Ao todo, duas rotas terão crescimento: a do Rio de Janeiro (Galeão), que será ampliada de 45 para 55 voos semanais e a de Salvador (BA), a qual sairá de 14 para 27 voos semanais.

Em relação ao cenário internacional, o aeroporto mantém os números, com 20 partidas internacionais diretas por semana e operações regulares para seis países: Estados Unidos, França, Portugal, Chile, Argentina e Guiana Francesa.

Entre os principais destaques estão os voos para:

Lisboa, operados pela Latam e pela TAP

Paris, com a Air France

Miami, atendida por Latam e Gol

Orlando, com voos diretos operados pela Gol

Buenos Aires, também da Gol

Santiago, com a Latam

Caiena, capital da Guiana Francesa, atendida pela Air France



De acordo com a Fraport, as operações vêm registrando boas taxas de ocupação, refletindo o aumento da demanda turística durante o mês de julho, e reforça o papel do aeroporto como um dos principais hubs internacionais do Nordeste nesta alta temporada.

Movimentação de passageiros

Além disso, o Observatório do Turismo de Fortaleza estima a chegada de 460.884 turistas durante o mês de julho, um dos períodos mais importantes do calendário turístico.

Os dados mais recentes deste ano divulgados pela Fraport registraram uma movimentação de 498.480 passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O número é o segundo maior de 2025 até agora, ficando atrás apenas de janeiro, tradicionalmente, o mês de maior fluxo na alta estação.

Este resultado representa um crescimento de quase 9% em relação a abril e um avanço ainda mais expressivo na comparação com o mesmo período do ano passado, uma alta de 16,36% em relação a maio de 2024.

A movimentação internacional também apresentou resultado positivo. Somente em maio, 37.261 passageiros internacionais passaram pelo terminal, quase 5 mil a mais que em abril (32.298).

Segundo estatísticas da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), os principais países emissores foram Estados Unidos, França, Argentina, Itália e Portugal.

