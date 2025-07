Eusébio tem a população mais rica do Ceará, mostra estudo do Ipece

Foto: FCO FONTENELE CONDOMÍNIOS de alto padrão têm atraído moradores de maior poder aquisitivo ao Eusébio

Com renda média mensal de R$ 4.607,83, a população do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, é a mais rica do Ceará. Deixou para trás a capital, Fortaleza, que vem em segundo lugar com uma média de R$ 3.084,07.

Os números fazem parte do estudo divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O valor considera os ganhos do responsável pelo domicílio.

O objetivo do estudo, de acordo com o analista de Políticas Públicas do Ipece, Cleyber Nascimento de Medeiros, é mostrar um panorama detalhado da renda média das pessoas responsáveis pelos domicílios nas 14 Regiões de Planejamento e nos 184 municípios cearenses, com base nos dados do Censo Demográfico 2022.

"Trata-se de um diagnóstico atualizado da distribuição territorial da renda no Estado do Ceará, utilizando informações recentes disponibilizadas pelo IBGE", ressalta, acrescentando que o trabalho chama atenção para as desigualdades nas Regiões de Planejamento e entre os municípios.

Entenda o resultado do estudo

No caso específico do Eusébio, a renda maior localiza-se nos condomínios horizontais, estilo de moradia que vem ganhando força nos últimos anos no município.

"Fortaleza, apesar de ser a capital e o principal polo econômico do Estado, apresenta elevada desigualdade de renda, o que impacta diretamente no valor da renda média das pessoas responsáveis pelos domicílios. Essa desigualdade interna contribui para uma média geral mais baixa', explica o pesquisador.

"Já o município do Eusébio, embora tenha menor população, possui um perfil socioeconômico mais homogêneo e vem atraindo famílias de maior poder aquisitivo, o que eleva sua renda média", conclui.

Segundo Cleyber Nascimento, apesar do resultado, em termos econômicos, Fortaleza continua sendo o maior destaque do Estado, inclusive em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

"O dado de renda do Eusébio indica um mercado consumidor com alto poder de compra, mas não significa que ele superou Fortaleza em termos de dinamismo econômico", pondera.

O elevado nível da renda média dos moradores do Eusébio decorre das profundas transformações pelas quais a cidade vem passando. O pesquisador pontua que, embora, historicamente, tenha exercido a função de cidade-dormitório, o município vem se consolidando como um polo de crescimento econômico.

"O avanço de empreendimentos imobiliários de alto padrão atraiu famílias de Fortaleza em busca de qualidade de vida, espaços mais amplos e infraestrutura diferenciada. Isso estimulou o surgimento de um setor de serviços mais sofisticado, com shopping centers, comércios, restaurantes e escolas particulares, contribuindo para fortalecer a economia local. Ou seja, o Eusébio hoje é mais do que uma cidade-dormitório, ele é também um polo atrativo dentro da Região Metropolitana", analisa o pesquisador.

Mesmo liderando o ranking de municípios com renda mais elevada, Eusébio também tem seus problemas, como a desigualdade social. Tem-se que os setores com renda média superior a R$ 8 mil concentram-se nas regiões leste e sudeste do município. Nesses territórios predominam condomínios fechados, loteamentos de alto padrão e áreas com urbanização planejada", aponta Nascimento.

"Na outra ponta, os setores com rendas inferiores a R$ 2 mil estão situados principalmente no noroeste do município (limite com Fortaleza) e ao longo da BR-116 (limite com Itaitinga), em áreas com urbanização mais esparsa, infraestrutura em desenvolvimento e maior incidência de ocupações informais", compara o pesquisador.

Outros municípios da região de planejamento da Grande Fortaleza, observa Cleyber Nascimento, também figuram entre os primeiros colocados, como Aquiraz (R$ 2.025,55), Itaitinga (R$ 1.821,18), Caucaia (R$ 1.782,25) e Maracanaú (R$ 1.737,23).

Esses resultados refletem um padrão de concentração da renda na região da Grande Fortaleza, onde há maior integração ao mercado de trabalho formal e presença de setores produtivos mais consolidados. Além dos municípios situados na região da Grande Fortaleza, figuram entre os 20 primeiros colocados no Ceará municípios como Jaguaribara (R$ 2.258,48), no Vale do Jaguaribe, Sobral (R$ 1.977,14), no Sertão de Sobral, Crato (R$ 1.910,24), Barbalha (R$ 1.896,87) e Juazeiro do Norte (R$ 1.867,85), na região do Cariri.

