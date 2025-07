Número de empresas abertas no Ceará cresceu 34% no 1º semestre de 2025

Foto: Samuel Setubal Ao todo, foram formalizados 74.777 novos negócios

O Ceará obteve um crescimento de 34% na abertura de novas empresas nos primeiros seis meses de 2025. Ao todo, foram formalizados 74.777 negócios contra os 55.778 registrados no igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

De acordo com a pesquisa, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que lidera o ranking com 50.771 companhias abertas de janeiro a junho. Ou seja, uma expansão de 40,51% em relação ao primeiro semestre de 2024.

O comércio também apresentou resultado positivo, com 18.999 novos registros (alta de 24,28%), seguido pelo setor industrial, com 5.007 negócios formalizados (aumento de 14,84%).

Para o presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), Eduardo Jereissati, o resultado é reflexo direto das iniciativas que vêm sendo implementadas para desburocratizar e modernizar o processo de registro empresarial, tornando-o mais acessível e rápido.

“A Jucec tem trabalhado para oferecer mais canais de atendimento ao usuário e novas formas de abrir uma empresa de maneira instantânea. Foram criados dois programas muito importantes: o Empresa Mais Simples e o Abre no Zap, que facilitam a formalização de negócios de forma digital e ágil. Em janeiro, por exemplo, o tempo médio para registrar uma empresa foi de 38 minutos."

Além disso, o presidente reforçou que o aumento significativo nas aberturas reflete um ambiente de negócios mais propício no Estado.

“Esse crescimento de 34% na abertura de empresas é um reflexo direto do ambiente cada vez mais favorável aos negócios no Ceará. Estamos avançando na digitalização e na simplificação dos serviços para dar mais agilidade, autonomia e oportunidade a quem quer empreender”, destaca.

