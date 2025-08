Empresa de agropecuária volta a atuar no Ceará e oferta 900 vagas de emprego

Foto: Wenderson Araujo/CNA A empresa é tradicional na produção e exportação de melão, melancia, caju e outros produtos

A empresa Itaueira Agropecuária, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine), está com mais de 900 vagas de emprego abertas para a sua fazenda em Morada Nova, município distante 167,62 km de Fortaleza.

As oportunidades, devido à proximidade do período da safra, em setembro, são para contratação imediata. As posições ofertadas abrangem as áreas do campo (irrigação e colheita) e galpão (processo de embalagem).

Conforme o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, essa oferta é importante para a região, pois estimula "a economia local e a ampliação das captações de vagas para os trabalhadores".

Perspectiva compartilhada também pelo presidente do IDT/Sine, Raimundo Angelo, que comemora a parceria, reforçando a capacidade dela de "levar novas perspectivas para a população, diminuindo as taxas de desemprego, gerando segurança financeira e a melhoria de vida para milhares de trabalhadores e suas famílias”.



Os trabalhos ofertados serão regidos pela Consolidação da Leis Trabalhistas (CLT), com uma jornada de 44 horas semanais. A empresa oferece cesta básica, ticket alimentação, treinamento e rota de ônibus gratuita.

A segunda etapa do processo seletivo será realizada no dia 6 de agosto, das 8 às 12 horas. Vale destacar que a seleção não requer escolaridade mínima e nem experiência em carteira.

Para participar, os interessados devem procurar o Posto de Atendimento do IDT/Sine em Morada Nova, localizado na rua Antônio de Castro nº 1270, munidos de currículo atualizado e documentos.

Após quase 15 anos, empresa retornou ao Ceará

Após quase 15 anos sem atuar no Estado, a Itaueira Agropecuária retornou ao Ceará com projeto de investimento de cerca de R$ 153 milhões nos próximos cinco anos. O valor, que será aplicado em parceria com o governo estadual, focará na agricultura irrigada, com ênfase na retomada do cultivo de melão e melancia.



Deste montante, R$ 120 milhões são da empresa, sendo que R$ 80 milhões já foram aportados inicialmente, e os R$ 40 milhões restantes serão aplicados ao longo dos próximos cinco anos. Estes montantes incluem infraestrutura como casas, galpões, maquinário, sistemas de irrigação e áreas preparadas.

Já do Executivo estadual o foco é na infraestrutura de energia. Serão R$ 33 milhões, com recursos do Programa de Investimentos Especiais (PIE), para implantação, melhoria e reforço imediato do Sistema de atendimento de Energia Elétrica na Região de São João do Aruaru, em Morada Nova.

O PIE busca justamente aplicar recursos provenientes da distribuidora de energia local (Enel Ceará) em projetos de infraestrutura indicados pelo Governo do Estado.

Neste caso, a obra de energia inclui uma linha de transmissão de alta potência de 69 kv e 68,9 km de extensão, que está em fase final e permitirá o início do plantio agora em julho de 2025.

A implantação de energia trifásica na região é vista como essencial para o retorno da Itaueira Agropecuária SA, uma empresa âncora que investiu na infraestrutura local.

A meta com o projeto é dobrar a exportação de frutas do Estado. Em 2025, o número de contêineres exportados deverá ser em torno de 200 unidades.

Além disso, a parceria entre iniciativa privada e Poder Público busca a atração de novos investimentos e fortalecimento da cadeia produtiva.

Isso porque a Itaueira é considerada uma empresa âncora, e a chegada da energia elétrica de qualidade na região poderá atrair outros interessados de médio e grande porte do segmento da agricultura irrigada, além de pequenos produtores.

Vale frisar que a companhia é tradicional na produção e exportação de melão, melancia, caju e outros produtos, e detentora da marca Rei, com o famoso Melão Rei, aquele da redinha.

