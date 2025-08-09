Ceará negocia com TAP voo direto entre Lisboa e Jericoacoara, diz Setur

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP ￼ESTADO também negocia ampliação de voos para Porto

O Ceará está em negociação com a companhia aérea TAP Air Portugal para viabilizar um voo internacional conectando diretamente Lisboa a Jericoacoara, município do litoral Oeste do Estado, a cerca de 300 km da Capital.



A informação foi dada ao O POVO pelo secretário de Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), que também solicitou a possibilidade de outro voo direto pela empresa: de Porto para Fortaleza. Conforme o titular da Pasta, a ideia também é atrair voos da América do Sul.

“Não seria uma operação apenas para um único voo, eventualmente, que pudesse vir da Europa, mas sim também da América do Sul para Jericoacoara, que é um destino muito desejado por nossos hermanos”, explica.

Além disso, destacou ser necessário um processo de internacionalização para atender às exigências, com ajustes estruturais. Por exemplo, para um aeroporto receber turistas de outros países, é preciso ter procedimentos aduaneiros, presença da Polícia Federal.

Uma das etapas que pode ajudar a cumprir os requisitos é o Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais (AmpliAR), do Governo Federal. Até o momento, dois do Ceará foram contemplados: o de Aracati e do Jeri. Mas a ideia é englobar também os de Iguatu e Sobral, segundo Bismarck.

“Se a gente conseguir que uma boa companhia pegue lá, com apoio que o governo do Estado está dando, o Governo Federal por meio do programa, e tendo a intenção da TAP vir, eu tenho certeza que o governador Elmano, juntamente com o presidente Lula, consegue aportar os órgãos necessários com os serviços no aeroporto de Jericoacoara para esse voo”, afirma.

Nesse sentido, o objetivo é ter esta nova operação a partir de julho de 2026, para o início da temporada dos ventos. Vale lembrar que o município é conhecido justamente pela prática de kitesurfe.

O que é o AmpliAR?

O AmpliAR colocará em oferta pública 19 aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde há déficit acentuado de infraestrutura aeroportuária. São investimentos de mais de R$ 1 bilhão.

Por meio de processo competitivo simplificado, as concessionárias, com contratos de concessão vigentes com a União e que não estejam em extinção, poderão disputar os aeroportos por meio do maior deságio percentual ao preço mínimo estabelecido pelo governo no Plano Aeroviário Nacional (PAN).

A abertura das propostas está prevista para o mês de novembro. Já os termos aditivos com as concessionárias vencedoras devem ser celebrados ainda este ano.

Negociações com companhias

Além disso, o secretário de Turismo comentou das negociações recentes com as companhias aéreas para aumentar a malha do Estado.

Fora a TAP, houve reuniões também com o grupo Lufthansa, Aerolíneas Argentinas, ITA Airways, assim como empresas de baixo custo da América do Sul (JetSmart, Sky Airline e Copa Airlines) e brasileiras (Gol, Latam e Azul).

“Estivemos recentemente falando com diversas companhias aéreas. Até porque agora, no segundo semestre, entre outubro e novembro, principalmente as europeias, estão decidindo os voos do primeiro semestre de 2026.”

Outro ponto ressaltado por Eduardo Bismarck é que estará na Routes Americas, uma feira de negociações da malha aérea, para atrair novas operações para o Ceará.

Jericoacoara com dona? Quem é a empresária que reivindica terras da vila após 20 anos l O POVO NEWS



Passagens para voos de Fortaleza para Foz do Iguaçu e Montevidéu já estão à venda

As passagens para os voos da Gol Linhas Aéreas partindo de Fortaleza com destino para Foz do Iguaçu, no Paraná, e Montevidéu, no Uruguai já estão à venda. No site da empresa, a compra dos bilhetes podem ser realizadas por valores a partir de R$ 1.500 e R$ 2.532, respectivamente, nos percursos de ida e volta.

A inauguração das novas rotas, que ocorrerão semanalmente aos sábados, está marcada para o dia 29 de novembro.

Os trajetos serão feitos pelas aeronaves Boeing 737, incluindo o 737 MAX 8, modelo mais sustentável. A capacidade será de 186 passageiros, na rota doméstica, e de 176, na internacional.

Em relação aos horários, o voo para Foz do Iguaçu deixará Fortaleza às 18h20min e pousará na capital paranaense às 22h40min, ao passo que o percurso de volta decolará às 19h25min, aterrissando às 23h25min.

Já o para Montevidéu sairá da capital cearense às 19h50min, pousando em Montevidéu à 1h25min do dia seguinte, domingo. O retorno, por sua vez, deixará a cidade uruguaiana às 12h15min, no sábado, e aterrissará às 17h20min.

Essa ampliação da malha aérea da capital cearense, para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, reflete na crença no potencial do Estado como destino tanto de conexão tanto nacionais quanto internacionais.

“Com os novos voos para Foz do Iguaçu e Montevidéu, avançamos na nossa missão de conectar o Ceará ao mundo e de posicionar Fortaleza como uma porta de entrada estratégica para o Brasil”, afirmou.

A percepção é reforçada pelo diretor-executivo de planejamento da Gol, Rafael Araujo, que celebra as novas operações que "são um importante passo na diversificação de nossa oferta doméstica e internacional em Fortaleza".

6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas | Dei Valor

Com 240 voos extras, Fortaleza terá reforço na malha aérea durante a alta estação

A Azul Linhas Aéreas ampliará a sua malha em Fortaleza e terá 240 voos extras semanais, além de novas rotas diretas, ao longo do período de alta estação, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

Ao todo, o número de trajetos semanais da companhia aumentará 115%, permitindo a uma alta na movimentação de até 26 mil passageiros. Serão contemplados oito destinos com as mudanças:

Belém: 28 voos semanais, diariamente no período

Viracopos: 32 voos semanais, diariamente

Congonhas: 14 voos semanais, diariamente

Uberlândia: 4 voos semanais, aos sábados e domingos

Ribeirão Preto: 2 voos semanais, aos domingos (Nova rota direta)

São José do Rio Preto: 2 voos semanais, aos domingos (Nova rota direta)

Recife: 58 voos semanais, diariamente.

Belo Horizonte: 26 voos semanais, diariamente

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, destaca que esse reforço na malha aérea chega num momento crucial para o Estado, pois "significa mais visitantes, mais oportunidades de negócios e mais geração de emprego e renda para os cearenses".

Ressaltando ainda que, a partir de muito diálogo com a companhia, com investimentos para a criação de promoções, espera que esses voos possuam uma alta frequência de passageiros, para haver a permanência deles.

"É muito importante a gente estar com a Azul em promoção, fazendo com que ela possa vir aqui e ter uma permanência mais forte ainda no Ceará".

A secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá também reforça esse cenário acrescentando que a prefeitura tem investido em formas de destacar os pontos turísticos da capital cearense.

"A gente lançou uma nova campanha que se chama "Fortaleza sem igual". Ela mostra que, ao fim de tudo, Fortaleza é para se sentir. A pessoa precisa vim para cá para descobrir o que tem de tão único aqui. [...] E nessa nova estratégia, a gente não faz a divulgação só na mídia, nas redes sociais, mas também, em feiras, shows, campanhas com as operadoras", comentou.

Já, em nome da companhia, o diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul, André Mercadante, afirma que a ação faz parte do objetivo da empresa de aumentar a conectividade com todo o Páis.

“Essa estratégia de alta temporada é pensada para atender o cliente que busca mais opções de lazer, voos diretos e conectividade regional. O reforço na nossa malha aérea favorece o turismo como também fortalece nossas operações estratégicas e estimula novos mercados”.

Com informações da repórter Fabiana Melo

Veja 6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas



