Dia dos Pais deve superar Dia dos Namorados e movimentar R$ 273 milhões em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS 48,7% dos consumidores pretendem comprar itens de vestuário

O Dia dos Pais, comemorado neste domingo, 10 de agosto, deve movimentar R$ 273 milhões na economia de Fortaleza em 2025. O crescimento é de 11,4% em relação a 2023, último ano com dados coletados.

As informações foram divulgadas nesta terça, 5 de agosto, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado (IPDC).

Conforme o levantamento, o desempenho esperado para a data comemorativa a consolida como a quinta mais relevante para o comércio da Cidade, superando o Dia dos Namorados e aproximando-se do Dia das Crianças.

A diretora institucional da Fecomércio Ceará, Cláudia Brilhante, ressalta que esse crescimento se dá devido a uma tendência maior das pessoas de realizarem gastos à vista. O que, segundo a executiva, "aumenta o poder de compra. Pois, o indivíduo poderá discutir preços e conseguir maiores descontos".

Por exemplo, as opções de pagamentos via Pix, cartão de débito ou dinheiro, foram escolhidas por mais de 53,5% dos compradores.

Para a celebração, 39,4% dos consumidores da capital pretendem ir às compras, com um gasto médio estimado de R$ 308 em presentes. Com destaque para:

Itens de vestuário: 48,7%



Perfumaria: 22%



Sapatos/Carteira/Cinto/Bolsas: 17%



Material esportivo: 6,7%



Relógio: 6,4%

Do perfil dos consumidores, a maioria é formada por jovens de 18 a 24 anos (50,7%), mulheres (42,7%) e pessoas com renda familiar de até R$ 2.000 (48,1%).

Já, em relação ao comportamento de compra, os shopping centers aparecem como principal destino dos consumidores (44,7%), seguidos pelos centros comerciais (25,9%) e pelas lojas de rua (23%).

Dia dos Pais também irá movimentar o setor de serviços

Outro ponto de destaque da data é que 38% das pessoas pretendem comemorá-la, gerando, conforme explica a diretora institucional da Fecomércio Ceará, Cláudia Brilhante, a movimentação do setor de serviços.

Para os que pretendem celebrar fora de casa, entre as escolhas estão, por exemplo, os restaurantes (17,4%), as barracas de praia e clubes (3,8%), as igrejas (3,3%), e até viagens (3,3%).

"Esse comportamento gera uma cadeia positiva na economia local, beneficiando pequenos e grandes negócios e contribuindo para a geração de emprego e renda em Fortaleza", comenta Cláudia.



