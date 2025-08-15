Unifametro, do Ceará, é comprada por R$ 62 milhões pela Yduqs

Foto: BARBARA MOIRA, em 26.06.2021 Fachada da Unifametro (BARBARA MOIRA/ O POVO)

O Centro Universitário Fametro (Unifametro), do Ceará, foi comprado integralmente pela Yduqs. A transação foi em torno dos R$ 62 milhões, sendo divulgada por meio de comunicado aos acionistas nesta quarta, 14.

"A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden, especialmente em Fortaleza - onde 94% da base presencial da Unifametro está concentrada. A incorporação da marca ao portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e permite a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais e eficiência de custos", informa a empresa.

A companhia já controla, aqui no Estado, outras duas instituições de ensino: a Estácio e a Unifanor.

A negociação também inclui uma cláusula de earn-out pagamento adicional ao preço de compra de uma empresa, dependente do desempenho futuro da empresa adquirida relacionada às vagas adicionais de medicina a serem potencialmente obtidas via Mais Médicos III (Maracanaú) e por meio de processo judicial (Fortaleza), no valor de R$ 1,2 milhão por vaga.

Nesse sentido, ressalta que as vagas adicionais estão localizadas em região de alta demanda, com sinergia com o negócio presencial, permitindo margens mais elevadas.

Conforme a Yduqs, o earn-out seguirá a mesma forma de pagamento do preço de aquisição: 50% à vista (no momento da aprovação) e 50% em cinco anos, com reajuste pelo CDI.

Outro ponto é que, se as vagas não forem autorizadas em até dois anos após o fechamento, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano até o vencimento (prazo de seis anos).

O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, mas o desconto será de 20% ao ano caso a autorização não ocorra nesse período.

No entanto, a empresa esclarece que a conclusão da transação está sujeita a condições precedentes acordadas entre as partes. Uma delas é a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Estrutura

Criada em 2002, a Unifametro possui dois campi, um em Fortaleza e outro em Maracanaú, além de um polo EAD na cidade de Caucaia.

A base da Unifametro ultrapassa os 8 mil alunos, com a graduação presencial representando 78%.

Além disso, apresenta um portfólio diverso, com 23 cursos oferecidos na modalidade presencial, 13 no EAD, além de cursos de pós-graduação.

O maior destaque é para os cursos de saúde: Odontologia, Medicina Veterinária e Enfermagem.

