Boris continua com a hegemonia em ótica e joalheria no Top of Mind

Com a liderança na parcela das óticas e joalherias da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind pela 17ª vez consecutiva, a Boris se consolida cada vez mais como referência na categoria.
Fundada em 1973, por José Airton Boris Ponte, a Boris começou com uma loja no centro de Fortaleza, e construiu sua boa reputação de empresa familiar.
Raquel Agnes, gestora de marketing da Óticas Boris, afirma que o segredo está no atendimento técnico e humanizado que os funcionários realizam.
"Essa combinação entre experiência, modernidade e capacitação reforça nosso compromisso com a excelência e sustenta a confiança de milhares de clientes em todo o Ceará", concluiu.
A edição 2025-2026 apontou que a marca Boris foi citada espontaneamente por 36,8% dos entrevistados, o que marca ainda um crescimento em relação aos dados do período anterior, que era de 32,5%.
Outras marcas lembradas pelo público, ainda que com índices mais baixos, foram: Diniz (7,4%), Romanel (6,5%), Casa do Relojoeiro (5,8%), Itamarati (3%), Visão (2,7%), Óticas Carol (2,3%), Vivara (2%) e entre outras lojas.
A pesquisa apresentou um índice de 15,2% dos entrevistados que não souberam apontar o nome de alguma ótica e joalheria. Na edição anterior do anuário, esse número era ainda maior, contabilizando 25,6% das pessoas.
O público A e B também citou a Boris como ótica e joalheria mais lembrada, atingindo 35,6% das pessoas entrevistadas.
Entre o recorte a marca continua com maior destaque no seguimento, se colocando no topo do ranking 17 vezes nas 17 edições da pesquisa.