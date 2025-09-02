M. Dias Branco confirma distribuição de dividendos extras; saiba valor por ação

Foto: Samuel Setubal ￼M. DIAS Branco é líder no segmento de biscoitos e massas

A M. Dias Branco (MDIA3) anunciou ao mercado a distribuição extra de dividendo aos acionistas. O montante a ser pago totaliza R$ 33.538.325,30.

O dividendo é o equivalente a R$ 0,10 por ação, além do mensal de R$ 0,03 por ação, já anunciado no início do ano pelo Conselho de Administração da companhia.

Dessa forma, em 30 de setembro de 2025, o proprietário do papel ter direito a R$ 0,13 em proventos por ação.

Leia mais O futuro das empresas cearenses na bolsa de valores

Sobre o assunto O futuro das empresas cearenses na bolsa de valores

A indústria cearense líder no segmento de biscoitos e massas pagará o montante aos acionistas com posição na data-base de 22 de setembro de 2025.

Os pagamentos serão feitos por meio das corretoras e instituições que mantêm as ações na B3.

Fábio Cefaly, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da M. Dias Branco, destaca que a distribuição extra reforça a confiança dos investidores da companhia e "reflete os avanços das estratégias da alta gestão".

Fabio Cefaly, diretor de Novos Negócios e de Relações com Investidores da M. Dias Branco Crédito: AURÉLIO ALVES

A M. Dias Branco anunciou a atual política de distribuição de proventos em 21 de fevereiro, com estabelecimento de pagamento mensal fixo de R$ 0,03 por ação, além de previsão de valor adicional fixo ao fim do exercício.

A intenção da companhia é atingir o payout alvo de 80% do lucro líquido ajustado. "A M. Dias Branco é a única companhia do segmento de alimentação com ações na B3 que oferece aos acionistas calendário de distribuição mensal”, destaca Cefaly.

Ao fim do segundo trimestre, a M. Dias Branco reportou ao mercado lucro líquido de R$ 216,4 milhões, avanço de 14% no ano. A receita líquida somou R$ 2,7 bilhões, alta de 3,6%.

O resultado foi anunciado no último dia 10 de agosto, no fechamento do mercado. No dia seguinte, as ações MDIA3 chegaram a subir 13,07% no início do pregão, com o papel negociado a R$ 27,51, após o mercado avaliar o resultado do período vir acima do esperado.

Fundada em 1953, a M. Dias Branco é uma multinacional brasileira do setor de alimentos com sede no município do Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).

Signatária do pacto global da ONU, a MDIA3 tem ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3.

Mais notícias de Economia