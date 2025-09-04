Atacado de moda terá residencial e será inaugurado até novembro em Fortaleza

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 27.05.2025 - Visita à Obra do Estação Fashion (João Filho Tavares O Povo)

O Estação Fashion, empreendimento de moda atacadista de Fortaleza, terá uma torre residencial, com capacidade de 300 unidades, e a previsão é que o setor de vendas seja inaugurado até novembro deste ano.

As informações foram divulgadas nesta quarta, 3, durante a visita do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ao local, acompanhado de comitiva, representantes do Banco do Nordeste (BNB) e de instituições ligadas ao setor de moda e confecção.

"Com mais esse empreendimento, Fortaleza se consolida como polo de moda do Brasil [...] No Nordeste, já é o primeiro lugar. Temos aqui, além do comércio varejista, o comércio atacadista, pujante. E esse equipamento terá um impacto enorme na nossa economia", afirmou Evandro Leitão.

Além disso, ressaltou que, segundo os dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o Estação Fashion terá um impacto de 30% no comércio de vestuário de Fortaleza.

Na ocasião, também foi assinado um termo de R$ 75 milhões entre o BNB e o Estação Fashion, por meio do programa Crediamigo, voltado ao fortalecimento do microcrédito produtivo.

Para Eliane Brasil, superintendente da instituição financeira no Ceará, há o objetivo ainda de ajudar todos os empreendedores que quiserem se instalar no local.

"E mais do que isso, em qualquer outro empreendimento aqui no centro da cidade, estamos abertos para atender. A agência trabalha bastante."

Entenda o projeto residencial

Localizado entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio, a poucos metros do tradicional polo da José Avelino, o empreendimento terá uma torre que será voltada primeiramente para hotelaria, mas que se expandirá para um projeto residencial. A previsão, porém, é de que seja inaugurada apenas em 2028.

"O objetivo é termos pessoas morando também. Não só as pessoas que se deslocam para comprar aqui no Estado, mas também aquelas que precisam morar no Centro para estarem mais próximas do seu trabalho."

Ao todo, o Estação Fashion prevê a geração de mais de 12 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo os setores de moda, vestuário e confecção no Ceará.

Também contará com mais de 1.300 unidades comerciais, praça de alimentação, espaços de serviços, área de saúde e beleza, esteiras rolantes, lotérica e estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus.

