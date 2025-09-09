Chevrolet vai fabricar primeiro carro SUV elétrico em polo de Horizonte

Foto: Rudh Bouchebel/Chevrolet ￼FRENTE do Spark EUV, SUV elétrico da Chevrolet que será produzido no Ceará

O Polo Automotivo do Ceará (Pace), situado em Horizonte (a 43,45 km de Fortaleza), vai produzir o Chevrolet Spark EUV, a primeira SUV 100% elétrica a ser fabricada no local que abrigava a antiga fábrica da Troller, fechada em 2021.

O Pace é o primeiro polo automotivo multimarcas voltado à produção de veículos elétricos e híbridos no País. Conforme nota da General Motors, “o projeto, em volumes iniciais reduzidos, contempla a montagem do Chevrolet Spark EUV, prevista para este ano”.

O comunicado da empresa segue citando que “essa iniciativa representa o primeiro passo rumo à industrialização da tecnologia elétrica sob a marca Chevrolet no Brasil, ampliando a oferta de soluções de mobilidade e fortalecendo a cadeia de fornecedores local”. A montagem será realizada pela Comexport.



“Vale ressaltar que não se trata de uma parceria societária, mas de um contrato de montagem de veículos. Essa solução se soma ao compromisso da GM em impulsionar a eletrificação na região, em linha com suas metas de descarbonização”, conclui a nota. Nesse sentido, as peças serão importadas e montadas no polo cearense.

Por sua vez, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), exaltou a decisão da montadora. “É uma grande conquista receber uma empresa do porte da GM como pioneira nesse projeto que inaugura um novo ciclo de inovação, desenvolvimento e geração de empregos para o nosso Estado. O futuro da indústria automotiva passa por aqui”, celebrou.

Segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, a produção do Chevrolet Spark no Ceará “vai estimular a formação de uma cadeia regional de fornecedores de peças, baterias, softwares, componentes elétricos e híbridos. O impacto esperado, além de econômico, será tecnológico, com atração de centros de pesquisa e startups”.

O Polo Automotivo do Ceará, que a propósito é gerido pela Adece, conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal. Anunciado no ano passado, o Pace tem como acionista a Comexport, maior empresa de comércio exterior do País.

Já o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (), disse estar muito feliz "com a confirmação do início das operações da GM no polo automotivo do Ceará" e acrescentou que esse "é um novo momento que Horizonte e o Ceará vai vivenciar"

"Com o avanço do progresso tecnológico, mais desenvolvimento, mais emprego e renda para os cidadãos, e com essa nova fase que se fala tanto em sustentabilidade, ter um carro 100% elétrico produzido aqui na nossa cidade por uma marca renomada como a GM é uma grande conquista", enfatizou.

Além da GM, outras marcas que atuam no Brasil via Comexport, são as seguintes: Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche.

Quanto ao Pace a previsão é de investimentos da ordem de R$ 400 milhões e de uma produção de 80 mil veículos por ano. Já a previsão de geração de empregos é da ordem de 9 mil.

Conforme informou o colunista de O POVO, Jocélio Leal, “o modelo importado com base chinesa, será vendido no Brasil a preço de veículo nacional, a partir de R$ 159.990 e foi lançado com posicionamento para brigar uma fatia de mercado do BYD Dolphin, por R$ 159.800”.

“A pré-venda do modelo começou em julho. O carro é a aposta da General Motors de hatch compacto elétrico”, explicou o colunista.

“O SUV compacto é equipado com motor elétrico de 180 Newton por metro (N/m) de força. Faz de 0 a 100 km/h em 11 segundos, roda 258 km com uma carga completa no intenso ciclo do Inmetro e precisa de apenas 35 minutos para energizar a bateria de 30% a 80% em rede contínua (de 50Kw)”, pontuou Jocélio Leal.



