Polo automotivo: Ceará busca fábricas de peças e estuda redução de impostos

Foto: Júlio Caesar / O POVO ￼POLO Automotivo do Ceará será instalado onde funcionava a antiga fábrica da Troller

Além de montadoras de veículos, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa, disse que o governo do Estado busca atrair para o Polo Automotivo do Ceará (Pace), situado em Horizonte, município a 43,45 km de Fortaleza, empresas interessadas em instalar no Estado fábricas de peças e outros componentes automotivos.

￼Em outra frente, também está em estudo a redução de impostos para incentivar a aquisição de veículos elétricos no Estado. As informações foram dadas em entrevista ao quadro Guia Econômico do programa O POVO da Tarde, veiculado na rádio O POVO CBN.

No último dia 8, a General Motors (GM) confirmou que pretende iniciar ainda neste ano a produção do Chevrolet Spark EUV, o seu primeiro modelo 100% elétrico, no polo multimarcas. Na prática, as peças serão importadas e montadas em solo cearense.

Serpa explicou que a ideia é apresentar o projeto do Pace - que será o primeiro de uma fábrica multimarcas no País - em roadshows (eventos itinerantes) para atrair novos investidores e diversificar as empresas no município.

Já foram mapeadas pelo menos 158 fábricas sistemistas (ou seja, fornecedores especializados que projetam, fabricam e fornecem sistemas completos ou subsistemas para outros fabricantes de produtos finais) que teriam potencial de se instalar no Estado.

"Nesse primeiro momento as peças vão vir da China porque toda montadora que iniciou no Brasil as peças vieram de fora, mas nós já vamos fechar agenda com a Comexport desses roadshows começando por São Paulo", afirmou Serpa, sinalizando que os eventos devem passar ainda por Minas Gerais e Paraná.

"Nosso foco é que, a partir do momento em que temos um polo automotivo, não seja apenas a fábrica de carros, mas também uma série de outras fábricas chamadas de sistemistas, as de autopeças, que virão fornecer para os veículos montados aqui", disse.

Potencial de mudar economia de Horizonte

Para ele, o empreendimento tem potencial de transformar a economia de Horizonte. "Para você ter uma ideia: em Pernambuco, a Fiat, hoje Stellantis, que está lá desde 2015, já tem 38 fornecedores sistemistas produzindo peças para seus carros. Isso mostra o impacto para a economia local", prosseguiu Serpa.

Embora o Pace seja o primeiro polo automotivo multimarcas a ser implantado no Brasil, Serpa explica que esta é uma experiência que já foi implementada com sucesso em países como o México, Uruguai, África do Sul, Tailândia e Holanda. Dentre os principais diferenciais deste modelo de negócios está a redução dos custos fixos para as montadoras.

"Para você ter uma montadora de veículos, precisa produzir mais de 50 mil carros por ano. Às vezes, há modelos que vendem apenas 8 mil, 12 mil carros. E a nossa fábrica aqui terá essa característica: serão várias linhas de montagem, que podem produzir no primeiro turno o carro A, no segundo turno o carro B, no terceiro turno o carro C", esclareceu.

"Assim, é possível diminuir os custos de investimento, que são muito altos para montar uma fábrica, diluindo-os com a produção de carros de diversos modelos mundiais."

Ele conta que já há outras montadoras em negociação com o Estado. "Com esse anúncio da GM, todas as outras negociações avançam. Infelizmente, não posso citar nomes, porque temos cláusulas de confidencialidade e estamos concorrendo com outros estados. Mas, assim como foi com a GM, que tratava conosco há bastante tempo, só anunciamos quando já havia o carro definido e a quantidade de unidades a serem produzidas este ano."

E, mesmo com a GM, há conversas no sentido de estender a dinâmica de produção para um segundo e um terceiro modelo de carro. "Não tenho dúvidas de que, nos próximos quatro a cinco anos, teremos mais de seis montadoras mundiais aqui no nosso Estado".

Na entrevista, ele também afirmou que está em discussão no âmbito do Governo do Estado a possibilidade de reduzir impostos estaduais que incidem sobre os veículos elétricos, como forma de estimular a aquisição destes produtos.

"Por conta desse tarifaço dos EUA, que prejudicou nossas exportações, tivemos que priorizar a situação das indústrias afetadas, mas na próxima semana já vamos retomar as discussões sobre incentivos à aquisição desses veículos".





Mover

O Pace já conta com incentivos fiscais do programa federal Mobilidade Verde e Inovação (Mover)