Setor mineral do Ceará deve ser alvo de US$ 5,4 bilhões até 2029

O setor brasileiro de mineração deve receber um investimento de aproximadamente US$ 68,4 bilhões até 2029, conforme prevê levantamento do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). É esperado que o estado do Ceará tenha protagonismo nessa pauta, devendo receber 8% desse valor, o equivalente a mais de US$ 5,4 bilhões.

É o quarto maior volume a ser empregado no setor em todo o Brasil, de acordo com as projeções do Ibram. O pódio dos investimentos minerais entre 2025 e 2029 fica com Minas Gerais (24,1% do total), Pará (19,7%) e Bahia (13,2%).

Dentro do que é esperado de recursos para os projetos, a maioria deve ser destinada à exploração do conhecido minério de ferro - popular e usado diretamente na produção do ferro presente em muitas edificações. O produto terá quase US$ 20 bilhões, o que representa 28,7% do montante.

Algo em torno de US$ 18,45 bilhões devem ser utilizados na produção nos chamados maneirais críticos, essenciais para a economia moderna, integrando setores como da tecnologia, transição energética e defesa.

Os minerais críticos que integram o planejamento até 2029 são: cobre (US$ 6,7 bilhões) níquel (US$ 4,4 bilhões), outras substâncias (US$ 2,5 bilhões), bauxita (US$ 1,8 bilhões), terras raras (US$ 1,4 bilhões), lítio (US$ 1,2 bilhões), titânio (US$ 600 milhões) e zinco (US$ 59 milhões).

O valor projetado de investimento é 6,6% maior do que o previsto no ano anterior.

Em números de faturamento do setor, o ano de 2024 foi responsável por R$ 270,8 bilhões mostrando uma crescente em relação aos dois anos anteriores. No primeiro semestre desse ano, o faturamento chegou a R$ 139,2 bilhões, 7,5% a mais que o semestre anterior.

"É uma grande oportunidade paro Brasil, a gente tem minerais aqui que a gente pode desenvolver", frisou Júlio César Nery, diretor de Assuntos Minerários do Ibram, no 5º Encontro Estadual de Mineração e o 1º Seminário de Minerais Estratégicos do Ceará, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) na quinta-feira, 11.

Protagonismo cearense

O Ceará é um dos estados brasileiro com mais potencial no setor da mineração, tanto é, que deve receber 8% do investimento total voltado para o País.

O Estado é o nono em número de municípios mineradores, tendo um total de 92 municípios no primeiro semestre de 2025.

Em 2024 foram produzidos aproximadamente 16,9 milhões de toneladas aqui Ceará, o equivalente a R$ 799,1 milhões. O potencial na exploração mineral é claro, mas ainda muito focado nas Rochas Ornamentais, que são 85,6% do total.

Em termos de potencial, podemos esperar muito mais da produção, mas ainda temos questões a serem resolvidas pelo lado de licenciamento.

