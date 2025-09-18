Ceará negocia com montadora de "cinquentinha" elétrica

Foto: AURÉLIO ALVES Atração da empresa foi revelada após reunião com o secretário Domingos Filho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Ceará disse estar em "negociações avançadas" com a Duact Motors para a instalação de uma unidade da montadora de motinhas elétricas no Estado.

O titular da SDE, Domingos Filho, recebeu executivos da empresa nesta quarta-feira, 17. A empresa negocia modelos semelhantes às antigas "cinquentinhas", mobiletes de menos de 50 cilindradas.

No encontro, Rui Palácio, consultor e representante da Duact, afirmou que já opera com importação e montagem nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de contar com uma "pequena unidade em Fortaleza", atualmente.

“O objetivo, no entanto, é centralizar a operação no Ceará, transformando-o em um polo de produção de motos elétricas. O município escolhido para a instalação da fábrica foi o de Caucaia. Estamos analisando a viabilidade junto à SDE de obter benefícios fiscais competitivos em comparação com outros estados”, disse o consultor.

Logística destacada

A SDE divulgou que "o projeto visa, além da montagem, a importação total das peças via Porto do Pecém e a distribuição das motocicletas para todo o Brasil a partir do Ceará".

Na operação, a projeção de geração de empregos é de 50 postos formais criados diretamente pela fábrica e mais 150 postos indiretamente.

"O projeto é bastante promissor, visto que contribuirá com o desenvolvimento econômico do Estado e do município onde a fábrica irá se instalar. Estamos à disposição da empresa para colaborar na iniciativa que promoverá a geração de mais empregos e renda para o nosso Ceará", disse, em nota, Domingos Filho.



Informações sobre quais benefícios estão sendo negociados e os números de produção de scooters que a concentração da operação no Ceará deve gerar não foram informados.

Conheça a Duact Motors

A Duact Motors possui apenas um modelo em apresentação no site: a Duact Maxus 2025. A scooter, no entanto, já está à venda em Fortaleza.

Duact Maxus 2025 é o modelo comercializado pela Duact Motors Crédito: Reprodução redes sociais/Divulgação

O POVO encontrou o modelo com preço de R$ 8,9 mil. A ficha técnica inclui:

100% Elétrica



Carregamento 220v



Chave Presença



Capacidade de Peso 160Kilos



Farol Full LED



Alarme Bloqueio



Baú de Acessórios de 32 litros impermeável



Autonomia: 90 km (com 1000W de potência e sistema FTS para melhor desempenho em subidas)

Outro destaque dado à scooter pela empresa é de que ela não precisa de carteira de motorista ou emplacamento.



