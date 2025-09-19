Fraport negocia construção de hotel em Aeroporto de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal ￼O Aeroporto Internacional de Fortaleza trabalha um projeto com o conceito de Aeroporto Cidade

A Fraport Brasil está negociando a construção de um hotel no Aeroporto de Fortaleza, próximo ao terminal de passageiros.

A informação foi confirmada pela empresa em nota. No informe, a Fraport Brasil afirma, contudo, que “não há definição de investidores, prazos, bandeira ou dimensão do mesmo, pois não há contratos assinados”.

“Após definição de investidores, qualquer projeto envolvendo o sítio aeroportuário segue para aprovações junto ao Governo Federal. Em seguida, o investidor tem a responsabilidade de cumprir todas as próximas etapas de aprovações aeroportuárias, ambientais e outras necessárias”, explica a companhia no comunicado.

“O hotel é conectado com a realidade e infraestrutura aeroportuária e será mais um avanço para o desenvolvimento da região. Esses contratos vão além da concessão e o Governo Federal também quer que cada vez mais empresas comecem a trabalhar ao redor do aeroporto. O benefício desse investimento é para a Cidade, para o Estado e para a União”, afirma Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil que esteve em visita à cidade ao longo desta semana.

Aeroporto Cidade



Vale lembrar que a Fraport Brasil recebeu, em meados de 2024, autorização da Aeronáutica para outro empreendimento, um complexo imobiliário que integra o projeto Aeroporto Cidade.

Trata-se de uma autorização para Opea, ou seja, para Objeto Projetado no Espaço Aéreo, por conta de altura de obras, luzes.

O aval da Comaer é necessário para qualquer empreendimento que seja realizado no sítio aeroportuário. Neste caso, ele engloba complexo imobiliário com área para dois hotéis, um centro logístico, shopping e hipermercado.

O empreendimento deverá ser setorizado por tipos de negócios, "levando em conta estudos exclusivos de demanda mercadológica e a vocação de cada área", acrescentou a Fraport.

O projeto passará, todavia, por outras fases de licenciamentos e regularizações de órgãos governamentais, como de construção.

Segundo O POVO apurou à época com a Fraport Brasil, as próximas fases serão em colaboração com empreendedores e parceiros comerciais para viabilizar o empreendimento "e contribuir com o desenvolvimento da cidade."

O direcionamento da administradora aeroportuária é apresentar o terminal como uma extensão da Cidade, a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário.

Conforme a empresa, todo o projeto possui mais de 800 mil metros quadrados (m²) para investidores que visam centros logísticos, hotéis, hipermercados, shoppings, entre outros negócios.

Conheça as áreas disponíveis no Aeroporto de Fortaleza

Centro Logístico (BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

(BR 116) - 590.000 m² de terreno com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto. Varejo (BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR 116.

(BR 116) - 90.000 m² de terreno com acesso à BR 116. Hotel Aeroporto - 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros.

- 6.500 m² de terreno com acesso ao Terminal de Passageiros. Hotel Corporativo - 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati.

- 9.500 m² de terreno com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati. Shopping / Varejo / Big Box - 125.000 m² de terreno com acesso independente.



Aeroporto de Fortaleza: saiba como será o Aeroporto Cidade

Centro comercial projetado pela Fraport no Aeroporto de Fortaleza Crédito: Divulgação

O acesso exclusivo pela BR 116 será para a área destinada ao Centro Logístico, bem como a sua conexão com o Aeroporto de Fortaleza.

A intenção é facilitar a logística de distribuição de mercadorias, por meio terrestre (bairros centrais, região metropolitana, interior do Estado etc.), e por meio aéreo (outros estados e países).

No portfólio do projeto, a Fraport frisa que é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de empresas de e-commerce, varejo, logística e indústrias leves, que buscam agilidade nas suas operações e infraestrutura completa, além da possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

Centro logístico planejado pela Fraport Crédito: Divulgação

Já o espaço do Hotel Aeroporto terá acesso direto ao Terminal de Passageiros e toda conveniência para o passageiro, com conceito mundial.

E o centro comercial e as áreas para varejo e atacado têm acesso independente do aeroporto, com espaços para estacionamentos, além da conexão com a estação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

O que é um Aeroporto Cidade

Trata-se de uma extensão da cidade dentro do sítio aeroportuário, que congrega vantagens que outros locais não oferecem.

O Aeroporto Cidade do Fortaleza Airport é setorizado por tipos de negócios a serem desenvolvidos, levando em conta estudos exclusivos de demanda mercadológica e a vocação de cada área.

Foto mostra como será a implantação de cada parte do complexo imobiliário Crédito: Divulgação

Quem é a Fraport

Em 2017, a Fraport AG conquistou a concessão dos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre por 30 e 25 anos, respectivamente.

A partir de então, a Fraport Brasil – Fortaleza e a Fraport Brasil – Porto Alegre foram estabelecidas no país tendo como objetivo a criação de dois aeroportos "modernos, eficientes e focados no cliente".

Conheça o Aeroporto de Fortaleza

Visão aérea de onde ficarão o hotel, a logística e o varejo Crédito: Divulgação

O aeroporto de Fortaleza está localizado a 9 km do centro da cidade, 11 km do Centro de Eventos do Ceará e a 12 km da rede hoteleira da cidade.

Em 2019, conforme a Fraport, foram mais de 7 milhões de passageiros, cerca de 60 mil voos e quase 50 milhões de quilos de cargas transportadas.

Com a expansão da pista, pode operar pousos e decolagens de aeronaves maiores e mais pesadas com mais segurança.

O Fortaleza Airport conta com rotas diretas para as cinco regiões do Brasil e voos diretos para a Europa.

Mais de 60% dos seus passageiros viajam a lazer, 21% se deslocam a negócios e têm idade média de 26 a 44 anos.

Com informações de Beatriz Cavalcante

