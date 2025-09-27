Ceará cresce 6,7% e turismo no Brasil soma R$ 127,7 bi até julho

Foto: Samuel Setubal ￼TURISMO de esportes náuticos é um dos destaques

O Ceará registrou crescimento de 6,7% no faturamento do turismo em julho, em comparação com igual mês do ano passado, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O desempenho coloca o Estado entre os principais avanços do País no período, ao lado de Rio Grande do Sul (+24,6%), Mato Grosso do Sul (+12,9%) e Amazonas (+10,9%).



A Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) avaliou o resultado positivamente, destacando a relevância da Capital no cenário local e também nacional.

Conforme dados do Observatório do Turismo, o setor movimentou R$ 13 bilhões no primeiro semestre de 2025 na Cidade. Entre janeiro e agosto, mais de 2,8 milhões de turistas nacionais e internacionais visitaram Fortaleza.

Segundo a Setfor, o desempenho é reflexo de investimentos em infraestrutura urbana e turística, ampliação da malha aérea, diversificação da oferta cultural e de lazer, além de ações de promoção em mercados estratégicos.

A expectativa é que os próximos grandes eventos e a chegada da alta estação fortaleçam ainda mais o movimento, com impacto direto na geração de emprego e renda, conforme a pasta.

Uma das principais apostas é o Réveillon 2025/2026, que terá dois dias de festa e perfil descentralizado, conforme divulgado pela Prefeitura nesta semana.

Nem todas as unidades da federação, no entanto, registraram alta. Em julho, houve retração em Minas Gerais (-7,3%), Santa Catarina (-6%) e Tocantins (-5,7%).

Cenário nacional



No acumulado de janeiro a julho, o turismo brasileiro movimentou R$ 127,7 bilhões, uma alta de 6,5% frente ao mesmo período de 2024.

O resultado é o maior para o período desde 2012. Apenas em julho, mês de férias escolares, o setor faturou R$ 19,7 bilhões, crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior, também o melhor desempenho em 13 anos.



O levantamento evidencia ainda que São Paulo, maior mercado em valor absoluto, movimentou R$ 4,86 bilhões em julho, alta de 2,1%. Em contrapartida, houve retração em Minas Gerais (-7,3%), Santa Catarina (-6%) e Tocantins (-5,7%).



A FecomercioSP avalia que o setor mantém resultados positivos “mesmo diante da desaceleração econômica e da taxa de juros elevada”. Entre os fatores que contribuem para esse desempenho estão o mercado de trabalho aquecido, a redução gradual da inflação e a possibilidade de parcelamento de viagens.

A entidade projeta a continuidade da trajetória de crescimento, com destaque para a retomada das viagens corporativas.



O POVO entrou em contato com a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.



Destino Ceará: Serra da Ibiapaba



Mais notícias de Economia