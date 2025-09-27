Novo atacado de moda abre 5 de novembro em Fortaleza e terá Pratinho da Madrugada

Foto: Aleff Nogueira/ Estação Fashion/ Divulgação ￼SHOPPING de atacado tem previsão de gerar 12 mil empregos diretos e indiretos

A primeira etapa do Estação Fashion, empreendimento de moda atacadista que está sendo construído no Centro de Fortaleza, inicia a operação para o público no dia 5 de novembro, com 530 lojas em funcionamento.

Dentre as novidades, está a venda do "Pratinho da Madrugada", que já é comercializado na Beira-Mar, e chega ao espaço para reforçar o vínculo com a tradição popular da área.

O projeto tem investimento total de R$ 75 milhões. A fase inicial corresponde a cerca de 60% da obra e inclui o prédio principal, na esquina da General Sampaio com Castro Silva. Nesse ponto será instalado o maior painel de LED 3D de Fortaleza, com 80 m².

O equipamento exibirá tanto anúncios de terceiros quanto campanhas do próprio shopping, com inspiração em referências como a Times Square, em Nova York, e as fachadas luminosas de Hong Kong.



“O painel cria interação com quem passa na calçada, com efeitos visuais diferenciados. Além de inovar, ele garante dinamismo à fachada, que se mantém atual com a renovação constante dos conteúdos”, afirmou o diretor da Construtora Preferencial, Philomeno Neto.

Estação Fashion: expectativa de 12 mil empregos no Estado



O prédio é totalmente climatizado, com dois andares de estacionamento, subsolo para ônibus e cerca de 500 vagas para veículos.



Ao todo, serão 1.300 lojas dedicadas ao atacado, mas com reflexos no varejo. Na inauguração parcial, 530 unidades já foram comercializadas. A praça de alimentação reunirá 35 operações, combinando grandes redes, como McDonald's, e restaurantes tradicionais do Centro e do Mercado Central, como o restaurante do PP.



De acordo com a empresa, o empreendimento deve gerar cerca de 12 mil vagas de trabalho diretas e indiretas, englobando lojistas, produção e confecção de moda.A segunda etapa está prevista para inaugurar em 2026.

O horário de funcionamento será de terça a sábado, das 5h às 13 horas, embora os lojistas tenham autorização para funcionar em outros horários.



Aplicativo de compras será lançado dia 1º

A gerente de marketing do Estação Fashion, Dani Branquinho, explica que esta é uma aposta na revitalização da área central da cidade. "A moda cearense é criativa e tem qualidade reconhecida. Queremos recuperar o protagonismo do Centro como polo de moda e negócios."

Ela explica que será lançado já a partir do dia 1º de outubro um aplicativo próprio da Estação Fashion, que permitirá ao cliente localizar lojas, consultar produtos, pagar o estacionamento e, em etapas futuras, realizar compras online. O app funcionará como vitrine digital para lojistas e ferramenta de integração entre o físico e o digital.



A expectativa é que o shopping impulsione o movimento já existente na Praça da Estação, que recebe eventos, food trucks e programações noturnas.





Linha do tempo – Estação Fashion



1º de outubro de 2025 – Lançamento do aplicativo oficial do shopping.



– Lançamento do aplicativo oficial do shopping. 4 de novembro de 2025 – Pré-estreia do empreendimento.



Pré-estreia do empreendimento. 5 de novembro de 2025 – Abertura ao público: inauguração parcial (60% do prédio), com praça de alimentação, 530 lojas em operação, estreia do Pratinho da Madrugada e ativação do painel 3D de LED.



Abertura ao público: inauguração parcial (60% do prédio), com praça de alimentação, 530 lojas em operação, estreia do Pratinho da Madrugada e ativação do painel 3D de LED. Início de 2026 – Segunda fase, com ampliação do número de lojas.

Com informações de Beatriz Cavalcante

Jovens Empreendedores: empreendedorismo como prevenção à violência



Mais notícias de Economia

Box

A etapa que irá inaugurar tem como tamanho padrão de box 2 metros quadrados (m²). O preço inicial para o lojista locar era de R$ 45 mil e hoje gira em torno de R$ 65 mil