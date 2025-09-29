Nova fábrica de cosméticos em Maranguape mira exportação

Foto: AURÉLIO ALVES ￼GRUPO Alyne vai investir R$ 50 mi na nova unidade

A produção da nova planta industrial do grupo Alyne Cosméticos que está em construção no polo industrial de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, vai dar início às exportações da companhia. Inicialmente, 10% da produção será direcionada para outros países.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo presidente do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo Gurgel. A empresa foi fundada há 39 anos e conta com 450 funcionários. A ideia é de que o novo empreendimento gere mais 450 empregos diretos e outros 1 mil empregos indiretos.

“Atuamos em todo o Brasil e agora iniciamos um processo para exportar nossos produtos para vários países do mundo. Para suportar esse crescimento, se fazem necessários novos investimentos e grandes ampliações”, disse Gurgel.

Já ao O POVO, o presidente do Grupo Alyne afirmou que vai investir, pelo menos, R$ 50 milhões na nova fábrica e que espera destinar 10% da produção para exportações. Ele não quis indicar "por questões de concorrência" os mercados que estão sendo prospectados, mas projetou que a fábrica estará iniciando as operações da primeira fase já no fim de 2027.

“Estive em Maranguape e conversei com o prefeito Átila sobre um terreno para instalar a empresa. De imediato, ele comprou a ideia, pois já tinha a intenção de criar esse polo em Maranguape, e assim começamos a construir esse projeto”,, lembrou o presidente da empresa.

“Esse polo vai trazer um diferencial para Maranguape. Ele vai fazer a cidade voltar a ser industrializada. E quero comunicar a vocês que, exatamente hoje, nossa energia está sendo ligada. Iniciamos a montagem do nosso canteiro de obras, já concluímos a terraplanagem e, em breve, vamos iniciar a construção do galpão. Logo, Maranguape verá o Grupo Alyne erguido dentro do polo industrial”, exaltou Gurgel.

Parque industrial

O Maranguape Industrial Park, onde ficarão as instalações da nova fábrica do grupo Alyne foi lançado em março de 2023 e se constitui num espaço com 47 hectares de área e previsão inicial de gerar 2 mil empregos diretos. Já naquela ocasião, o Grupo Alyne e outras cinco empresas haviam assinado protocolo de intenção para se instalar no local.

Os investimentos são da ordem de R$ 200 milhões, com previsão de instalação de, pelo menos, 30 empresas. O polo é multissetorial, incluindo companhias dos setores químico, metal-mecânico e de vestuário e confecções.

