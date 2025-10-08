Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit lotam Centro de Eventos do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Com uma programação diversificada, a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit 2025 seguem até sexta-feira, 10 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, com palestras, oficinas, rodadas de crédito, arenas de negócios, mentorias e experiências imersivas.

Milhares de pessoas lotaram o Centro de Eventos do Ceará, nesta quarta-feira, primeiro dia da Feira do Empreendedor e do Siará Tech Summit 2025. Organizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os dois eventos ocorrem simultaneamente. São 534 expositores, 500 horas de capacitação, 28 palcos temáticos.

De um lado, estão empreendedores buscando inovação, capacitação e trocando experiências para seus negócios decolarem. Do outro, pessoas oferecendo ideias inovadoras. Quando os dois se juntam, a chance de dar “match” é quase certa.

Segundo os organizadores, esse é o principal objetivo dos dois eventos: ser um grande espaço de networking. O diretor superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo, disse que é o encontro de quem quer empreender com quem inova.

“É um evento de gente para gente. Gente ouvindo experiência, trocando ideias, querendo fazer negócios”, comentou. “Nossa expectativa inicial era de um público de 60 mil pessoas nos três dias. Mas, antes de começar, já registramos mais que esse número de inscritos. Sem exagero, acredito que vamos chegar aos 100 mil”, completou.

A abertura solene contou com a presença de importantes autoridades e lideranças do ecossistema de empreendedorismo e inovação. A primeira-dama do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, Lia de Freitas, destacou o papel do Sebrae-CE no apoio ao empreendedorismo feminino. “São mulheres que são mães-sol, muitas vezes, mães atípicas, neurodivergentes e que têm enveredado no empreendedorismo”, disse.

Ela citou como exemplo a empreendedora Aldenisce Alves dos Santos, criadora da Nice Cakes, uma empresa de confeitaria em Fortaleza que oferece bolos e doces. A primeira-dama destacou Nice como um exemplo de empreendimento no Ceará Sem Fome, projeto que oferece qualificação e renda aos beneficiários do programa para gerar autonomia financeira. A empresa, localizada no bairro Papicu, é um dos negócios que se enquadram na vertente de empreendedorismo do programa, que visa fortalecer atividades de produção e comercialização para gerar trabalho e renda.

Na ala da inovação, um dos destaques é a Sued - ficha técnica, uma startup, apoiada pela Casa Azul, que desenvolveu uma tecnologia que elimina desperdício na produção da merenda escolar por gestão da produção e estoque.

“A gente fez uma consultoria em quatro escolas de dois municípios da região do Cariri, e identificamos um desperdício médio de 20 a 29 por cento. Se a Sued tivesse em uma escola somente com 200 alunos de tempo integral, ela conseguiria economizar pelo menos 120 refeições por dia”, explica André Jucá, responsável pela inovação.

Outro destaque é o stand do O POVO no Siará Tech Summit 2025, que se tornou um ponto de encontro para discussões profundas sobre tecnologia, inovação e o papel do Ceará no cenário digital. Entre os temas em destaque, a inteligência artificial e o crescimento da indústria de jogos eletrônicos no Estado têm ganhado espaço nas entrevistas conduzidas pelo coordenador de dados e colunista de games do O POVO+, Wanderson Trindade.

Na abertura do espaço, Wanderson conversou com o também colunista do O POVO+, Vladimir Nunan, CEO da startup Eduvem. Especialista em tecnologia e educação, Nunan traça um panorama sobre a popularização da IA, da sua origem, nos anos 1950, com figuras como Alan Turing, ao “boom” da década de 2020. Ele defende que o Brasil precisa desenvolver suas próprias soluções de IA para garantir soberania tecnológica e inclusão, destacando que o uso de ferramentas estrangeiras pode gerar erros de interpretação do português brasileiro devido às barreiras linguísticas e estruturais.



