Condomínios investem em IA para reforçar segurança

Foto: João Filho Tavares ￼MARCUS Nobre, CEO da uCondo, startup especializada em plataformas de gestão condominial, criou a Móra, IA especializada em condomínios.

Os condomínios estão investindo em segurança e tecnologia para garantir a tranquilidade e conforto dos moradores. Com o cenário de violência crescente, a segurança se tornou uma prioridade para os síndicos e administradores desse tipo de habitação. De acordo com especialistas, o uso da Inteligência Artificial (IA) em segurança residencial pode reduzir os riscos de invasão. Além disso, a IA ajuda a melhorar a eficiência energética e reduz custos.

Segurança é um dos assuntos que estão sendo discutidos na quinta edição da ExpoMarket Condomínios, focada no segmento condominial. Promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO e pela Rádio O POVO CBN, o evento começou nesta quinta-feira, 9 de outubro, e prossegue até amanhã, 10, no shopping RioMar Fortaleza,

O presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, explica que o objetivo principal do encontro é atualizar os participantes sobre as novidades do mercado. Para isso, estão sendo realizadas palestras com especialistas locais e nacionais, além de uma feira de negócios com 51 espaços expositivos com produtos, serviços e tecnologias inovadoras voltadas para o segmento condominial.

Um dos palestrantes do evento é Wlauder Robson Morgan Gonçalves, que tem 43 anos de experiência nas áreas de segurança pública e em assessoria. Ele informa que 26% das pessoas que optam por morar em condomínios buscam por locais onde se sintam seguras.

Ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Wlauder atua com consultoria em condomínios, compartilhando sua experiência prática e acadêmica. Segundo ele, segurança é um processo contínuo, não um projeto com início e fim. Defensor do uso da tecnologia de ponta, como câmeras de vigilância com inteligência artificial, sensores de movimento e sistemas de controle de acesso, ele explica que o mais eficaz é complementar o uso desses equipamentos com treinamento, procedimentos, gerenciamento de crises e a reavaliação constante do sistema.

“A segurança é um conjunto de medidas. Nunca é uma solução só”, pontua Wlauder. O ideal, aponta o especialista, é treinar os funcionários para utilizar as novas tecnologias de forma eficaz.

Muitos condomínios contratam equipes de segurança para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outra medida é a integração com sistemas de emergência, por isso algumas unidades condominiais estão integrando seus sistemas de segurança com os serviços de emergência públicos. Outros estão estabelecendo parcerias com empresas de tecnologia para desenvolver soluções personalizadas para suas necessidades.

Gestão mais eficaz

Um outro uso da tecnologia é na gestão mais eficaz, integrando todas as informações e processos em uma única plataforma. Francisco Saulo Felício Venâncio, síndico profissional e presidente da Associação dos Síndicos do Ceará (Assosíndicos – CE), informa que o segmento procura a parte tecnológica para serviços de maior comodidade.

“Salão de beleza, minimercado, academias muito modernas para que o morador não precise se deslocar”, indica, acrescentando que, os condomínios cearenses também estão investindo em sustentabilidade, adquirindo equipamentos para reuso de água e placas solares.

A IA também está sendo usada para automatizar processos administrativos, como cobrança de taxas condominiais e gerenciamento de documentos, ou mesmo para analisar dados sobre o consumo de energia e água, ajudando a identificar áreas de desperdício e melhorar a eficiência energética.

Alguns condomínios utilizam até assistentes virtuais para ajudar os moradores com tarefas corriqueiras, como solicitar serviços de manutenção e verificar informações sobre o condomínio. Marcus Nobre, CEO da uCondo, startup especializada em plataformas de gestão condominial, criou a Móra, IA especializada em condomínios. Ela esclarece todas as dúvidas relacionadas ao convívio e à gestão.

William Gomes é dono de uma empresa que fornece o serviço de síndico profissional para condomínios. Trata-se de um especialista contratado para gerenciar um ou mais condomínios, cuidando da administração financeira, manutenção, gestão de funcionários e resolução de conflitos, com o objetivo de garantir o bom funcionamento do edifício.

Segundo ele, a busca pelo serviço tem sido alta em Fortaleza e na Região Metropolitana. Isso acontece, aponta William, para evitar conflitos internos. “Muita gente procura o síndico profissional porque não quer se relacionar. Não quer discutir com vizinhos, aplicando multa, porque vai estar na mesma área comum, no mesmo elevador que ele”, comenta.

SERVIÇO



ExpoMarketCondomínios 2025



Data: dias 9 e 10 de outubro, quinta e sexta-feira

Local: Shopping RioMar Fortaleza - Piso L3 (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu - Fortaleza/CE)

Mais informações: (85) 9 9229 1231 (WhatsApp) ou e-mail expocondominios@opovo.com.br

Site:https://expomarketcondominios.com.br

Programação

10 de outubro, sexta-feira

10h -Cerimônia de abertura

12h -Palestra: "Segurança Condominial"

Palestrante: Wlauder Robson

Tem 43 anos de experiência nas áreas de segurança pública e em assessoria de segurança.É apresentador do programa "Dicas de Segurança" no canal Cond TV - YouTube, docente da matéria"Estratégia de Segurança"na pós-graduação deDireitoCondominial da FAAPe proprietário da Full Protection do Brasil - Assessoria de Segurança.Também é instrutor especializado em treinamento direcionado para área de segurança patrimonial. É doutor emCiências Policiais de Segurança eOrdem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança Cel. PM Nelson Freire Terra". É bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade São Francisco.



15h -Palestra: "Síndico do futuro: Liderança e relacionamento"

Palestrante: Amanda Accioli

Membro da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB/SP e diretora nacional da Sindicatura pela Associação Nacional da Advocacia Condominial (Anacon). É proprietária da Accioli Condominial Consultoria e Sindicatura Profissional.

17h30 -Palestra: "Desafios jurídicos na gestão condominial"

Palestrante: Said Gadelha

Advogado especialista em Direito Civil e Processual Civil, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Empresarial, atuante na área condominial há mais de 25 anos e sócio-diretor das empresas Bandeira & Associados, Bandeira, Gadelha &Advogados Associados, Bandeira Administradora de Shopping e Condomínios, Concierge Soluções Tecnológicas.É presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-CE e membro da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB.



20h30 -Show de encerramento- Karol do Axé



