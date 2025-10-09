Mercado de games avança no Ceará e ganha destaque no País

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 09-10-2025: Wanderson Trindade faz Live com Lavinia Kiriane, desenvolvedora de games e dona da Plot Twist Games, no espaço O POVO / Casa Azul. Siara Tech Summit, evento realizado pelo SEBRAE no Centro de Eventos do Ceará. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

O mercado de games no Ceará foi um dos principais temas do Siará Tech Summit 2025. Durante os três dias de feira, o estande do O POVO tem promovido conversas transmitidas ao vivo sobre o papel do Ceará no cenário nacional de jogos e o potencial econômico e cultural do setor.

Entre os convidados, Daniel Gularte, CEO do Instituto Bojogá, destaca na transformação vivida pelo setor nos últimos anos, impulsionada por políticas públicas e pela organização de profissionais e empresas. Segundo ele, o Plano Setorial de Games do Ceará tem servido de modelo para outras regiões do país.

“Trouxemos um prospecto de R$ 8 milhões só na missão de negócios de 2024”, afirma, acrescentando que as ações mais recentes já movimentaram cerca de R$ 4 milhões. O plano também abriu caminho para a criação do Hub Games do Ceará, projeto que visa reunir estúdios e profissionais em um mesmo ecossistema de produção e exportação de tecnologia.

Interiorização

A força do Interior também foi representada pela desenvolvedora Lavínia Morais, fundadora da Plot Twist Games, sediada em Juazeiro do Norte. Ela compartilha a trajetória da empresa, que começou em 2020 e hoje atua em outsource e codesenvolvimento para garantir estabilidade financeira e liberdade criativa.

Lavínia explica que a proposta da empresa é equilibrar sustentabilidade e identidade cultural: “A gente não pode começar do zero e fazer só a nossa paixão. É preciso ter uma base de receita para experimentar.”

A Plot Twist se destaca por criar jogos que exploram elementos culturais do Cariri, como o cordel e as lendas regionais, com o objetivo de aproximar o público jovem da cultura popular. No entanto, a distância geográfica é um dos principais obstáculos.

“Para vir a um evento como esse, são 10 ou 11 horas de viagem. A oportunidade não é a mesma”, relata Lavínia. Apesar disso, o número de desenvolvedores na região aumentou de 14 para 36 nos últimos dois anos, com o fortalecimento da comunidade Arcade, associação regional que promove ações locais.

O analista de inovação do Sebrae-CE, Ruan Lessa, informa que 20 projetos cearenses estão sendo apresentados durante o Siará Tech Summit.

“O Ceará é um grande destaque no setor. A gente fica entre o terceiro e o quarto colocado em número de empresas do Brasil nessa área. É um mercado que cresce todos os anos e tem muito potencial de inovação”, pontua.

O Siará Tech Summit segue nesta sexta-feira, 10, no Centro de Eventos do Ceara. No stand do O POVO, o também colunista do OP+ Hamilton Nogueira é quem assume as entrevistas sobre tecnologia e negócios realizadas durante a tarde no local.

